Muslera y el Cacique Medina, dos uruguayos que llevarán a Estudiantes a su país a buscar la Copa Libertadores

El arquero contuvo tres penales en la tanda decisiva, en una serie que terminó igualada sin goles en ambos encuentros, y permitió que Estudiantes clasifique a la final y volverá a atajar en su país, en algo que considera un “orgullo” poder hacer, además de devolver la ilusión de volver a ser campeón de la Copa Libertadores, que el club no alza desde 2009.

“El fútbol siempre da otra oportunidad”, remarcó desde el principio el guardameta. Asimismo, afirmó que el grupo luchó “mucho por este sueño” de ser finalista, dejando cosas de lado.

“Cuando uno tiene el foco puesto y sabe que puede ganar, le pone mucha garra”, indicó. Luego de valorar que hicieron el partido que debían, ante “un gran rival”, el arquero valoró el sacrificio de sus compañeros y se describió feliz por “poder cumplir sueños”.

Por último, Muslera sentenció que van “paso a paso, de a poco”, y auguró lo que espera en las próximas semanas, con la mente puesta en la final: “Ahora queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes”.

El Cacique Medina destacó los méritos de Estudiantes

El entrenador de Estudiantes, Alexander “Cacique” Medina, aseguró tener una “alegría muy grande” por haber conseguido superar a Flamengo y clasificar a la final de la Copa Libertadores, algo que considera muy difícil “para los equipos que no son brasileños”.

El director técnico valoró que su equipo haya podido “sostener bien el resultado con el bloque bajo”, una aspecto táctico que se vio forzado a implementar por la diferencia numérica.

Estudiantes jugará la sexta final de Copa Libertadores de su historia, la primera desde 2009: “La felicidad es muy grande por lo conseguido”, comenzó Medina, que describió la dificultad de ser finalista de América para los clubes que no son brasileños, poniendo el foco en que Estudiantes tuvo el acceso “bien merecido” por lo hecho en ambos partidos ante el “Mengao”.

Tras destacar lo hecho por sus jugadores en la primera parte, el DT “Pincha” reconoció que el partido se les “complicó” a partir de la expulsión del volante Baltasar Rodríguez, a los 5' del segundo tiempo, aunque eso le permitió demostrar el resto de cualidades de su equipo: “Carácter, corazón y huevos”.

El Cacique Medina habló sobre la "REVANCHA" de Nando Muslera, luego de su Mundial con Uruguay, nada más y nada menos que con un Maracanazo, con lo que eso significa para los uruguayos... Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/kl8wQ5SSxq — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

“Estos enormes jugadores sacaron adelante una dura misión”, continuó el entrenador “Charrúa”, que calificó al conjunto brasileño como “un rival de jerarquía”, que presentaba grandes complicaciones en igualdad numérica y las pudo acentuar jugando 11 vs 10, por lo que también apreció el trabajo realizado defendiéndose con un bloque bajo y replegado.

Por último, el “Cacique” aseguró que se va feliz por el “trabajo de equipo”, en el que subrayó a los dirigentes, al presidente Juan Sebastián Verón, a los empelados del club y a la hinchada del conjunto platense.