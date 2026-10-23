Jugó en Godoy Cruz, compite por el Puskas y se candidateó para ir a Boca: "Toda mi familia es hincha"

Sin embargo, Ojeda reconoció su deseo de jugar en el club de la Ribera. "Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aprovecha alguna oportunidad o le meta".

Martín Ojeda jugó en Godoy Cruz entre las temporadas 2020 y 2023 (una fracción), en total disputó una cantidad de 97 partidos, en los que marcó 32 goles y repartió 21 asistencias. Luego emigró a Estados Unidos y, desde entonces, su carrera transita por el Orlando City en la MLS.

Allí tiene un gran presente donde en la actual temporada, además de ser capitán, acumula 16 goles y tres asistencias en 28 partidos. Sumado a ello, Ojeda ha sido mencionado como un posible candidato al Puskas por un golazo que convirtió en la goleada del Orlando City al DC United por 4 a 1 hace algún par de fechas atrás.

El argentino conectó con el balón tras una asistencia de Atoine Griezmann y, de taco aéreo, mandó la pelota al fondo de la red para darle forma a un gol digno de premiación. "Salió de casualidad, nunca la habíamos entrenado, no fue una jugada preparada ni nada. Solamente el partido anterior había tenido una similar pero desde el piso. También me había dado la asistencia Antoine, no pude convertir, tiré un taco desde el piso y no me salió. Justo al siguiente partido pasó esto, creo que el disfrutar el fútbol, por jugar a la pelota como jugar en el barrio, te salen estas cosas. Así que estoy feliz por haber convertido de esa manera", había reconocido Martín Ojeda a Olé en su momento.

"Es lindo que se nomine, que se diga que se va a nominar al Puskás, estar en una gala de esa magnitud debe ser hermoso. Así que esperaremos, veremos qué pasa de acá a diciembre", concluyó en aquel entonces.