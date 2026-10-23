Dos tortugas milenarias se convirtieron en padres primerizos y con 16 crías dan nueva esperanza a la especie

El mundo animal volvió a brillar por una revelación única: una tortuga en peligro de extinción da esperanzas a su especie luego de ser madre primeriza a los 97 años. El hecho ocurrió en Filadelfia y representa un hito biológico, ya que se trata de la madre primeriza más longeva de su especie registrada hasta ahora.
Milagro animal: dos tortugas gigantes se convierten en padres primerizos y traen esperanza a su especie
La historia de estas tortugas dio la vuelta al mundo y empezó en las islas Galápagos. La hembra, conocida como Mommy, nació en estado salvaje y llegó al Zoo de Filadelfia en abril de 1932. Durante más de noventa años vivió allí sin haberse reproducido jamás. Su pareja, el macho Abrazzo, de aproximadamente 96 años, llegó a la misma institución en diciembre de 2020 tras haber residido en otros parques zoológicos.
Sin embargo, el esperado encuentro entre ambos tuvo lugar en el año 2022. Al principio, el cortejo no fue para nada sencillo: él llevaba décadas sin convivir con hembras y parecía haber olvidado los ritos de apareamiento. Pero gracias a la paciencia de los profesionales, la pareja logró entenderse.
En 2023 fueron los primeros intentos, aunque no prosperaron, la persistencia de ambos animales mantuvo intacta la expectativa. El momento decisivo llegó en noviembre del año 2024, cuando Mommy sorprendió a todos al poner un nido de 16 huevos con la forma y el tamaño de bolas de billar.
Para proteger los huevos, los biólogos los colocaron en incubadoras especiales, regulando la temperatura para determinar el sexo de las crías. Finalmente, la recompensa llegó el 27 de febrero de 2025, cuando se rompió el primer huevo, seguido de tres más. Estas cuatro pequeñas hembras, cada una con un peso similar al de un huevo de gallina, crecen sanas bajo observación médica, mientras se monitorean los 12 huevos restantes que aún continúan en incubación.
Este acontecimiento es histórico y convierte a Mommy en la madre primeriza más longeva conocida en su especie y aporta una nueva línea genética indispensable, ya que la llegada de estas crías renueva la esperanza para la supervivencia de estos reptiles.
En pocas palabras
- Mamá primeriza: tortuga de 97 años en Filadelfia dio a luz a 16 crías.
- Esperanza de especie: Abrazzo y Mommy, ambos de unos 96 años, se convirtieron en padres primerizos.
- Aclimatación y éxito: tras intentos fallidos, la pareja logró aparearse y 4 crías ya nacieron.