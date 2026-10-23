Dos tortugas milenarias se convirtieron en padres primerizos y con 16 crías dan nueva esperanza a la especie

En 2023 fueron los primeros intentos, aunque no prosperaron, la persistencia de ambos animales mantuvo intacta la expectativa. El momento decisivo llegó en noviembre del año 2024, cuando Mommy sorprendió a todos al poner un nido de 16 huevos con la forma y el tamaño de bolas de billar.

Mommy se convirtió en la madre primeriza más anciana conocida de su especie.

Para proteger los huevos, los biólogos los colocaron en incubadoras especiales, regulando la temperatura para determinar el sexo de las crías. Finalmente, la recompensa llegó el 27 de febrero de 2025, cuando se rompió el primer huevo, seguido de tres más. Estas cuatro pequeñas hembras, cada una con un peso similar al de un huevo de gallina, crecen sanas bajo observación médica, mientras se monitorean los 12 huevos restantes que aún continúan en incubación.

Este acontecimiento es histórico y convierte a Mommy en la madre primeriza más longeva conocida en su especie y aporta una nueva línea genética indispensable, ya que la llegada de estas crías renueva la esperanza para la supervivencia de estos reptiles.