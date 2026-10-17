El único primate animal conocido con ojos azules naturales existe y vive en Madagascar

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay algunos en particular que rompen con todos los esquemas del mundo: tienen ojos azules, como cualquier persona. A diferencia de otros, esta especie de mamífero primate representa una rareza única en la naturaleza animal.
Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de animales que hoy están en peligro de extinción y su particular característica es admirar el mundo con unos maravillosos ojos azules.
Lémur negro: el único primate animal conocido con ojos azules naturales
El lémur negro de ojos azules conocido por su nombre científico Eulemur flavifrons es un mamífero primate que vive en el noroeste de Madagascar. Su característica más sorprendente está en el color de su mirada, ya que sus ojos exhiben un distintivo tono gris azulado o verdoso, un rasgo extraordinariamente raro entre los primates no humanos.
Descrito originalmente en 1867 por John Edward Gray, su estatus de especie fue estudiado por mucho tiempo y en 2008 los análisis genéticos confirmaron que se trata de una especie independiente del lémur negro del cual se diferencia precisamente por el color claro de sus ojos, un tamaño ligeramente menor y la falta de penachos blancos en las orejas.
Curiosidades del único aninal con ojos azules
- Su pelaje varía: los machos son negros y poseen una cresta de piel en la frente, mientras que las hembras lucen un pelaje de tono anaranjado a bronceado rojizo.
- Es un animal que mide entre 39 y 45 cm de longitud.
- Tienen una larga cola de 51 a 61 cm.
- Pesan alrededor de 2 kg.
- Es una especie animal activa tanto de día como de noche.
- Habita en grupos sociales de dos a quince individuos liderado por las hembras maduras, las cuales ejercen dominancia sobre los machos.
- Su dieta es complementada con flores, hongos e insectos.
- Es uno de los primates más amenazados del mundo.
- Está en peligro crítico de extinción debido a la destrucción de su hábitat y la caza furtiva.
En pocas palabras
- Lémur de ojos azules: el primate se destaca por su mirada única, similar a la humana.
- Hábitat y clasificación: habita en Madagascar y es una especie independiente del lémur negro.
- Estado de conservación: se encuentra en peligro crítico de extinción debido a su hábitat y caza furtiva.