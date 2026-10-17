El único primate animal conocido con ojos azules naturales existe y vive en Madagascar

Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de animales que hoy están en peligro de extinción y su particular característica es admirar el mundo con unos maravillosos ojos azules.

Lémur negro: el único primate animal conocido con ojos azules naturales

El único primate no humano que posee ojos de color azul natural.

El lémur negro de ojos azules conocido por su nombre científico Eulemur flavifrons es un mamífero primate que vive en el noroeste de Madagascar. Su característica más sorprendente está en el color de su mirada, ya que sus ojos exhiben un distintivo tono gris azulado o verdoso, un rasgo extraordinariamente raro entre los primates no humanos.