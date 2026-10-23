Fue una leyenda de los All Blacks, se hizo boxeador y publicó en un video que fue operado a corazón abierto

Sonny Bill Williams jugó contra Los Pumas en el Mundial 2011 y 2015.

El afamado deportista advirtió a sus seguidores sobre la importancia de realizarse exámenes cardíacos, señalando que una persona puede parecer perfectamente saludable por fuera y colapsar de forma repentina sin previo aviso.

La operación: El procedimiento de Ross

La operación se llevó a cabo en Melbourne, Australia, con el Dr. Michael O'Keefe, quien le realizó el denominado procedimiento de Ross. Esta técnica consistió en reemplazar su válvula aórtica dañada por su propia válvula pulmonar.

Paralelamente al rugby Sonny Bill hizo una carrera profesional de boxeo.

Debido al gran tamaño corporal del exrugbier, los cirujanos tuvieron que reforzar la válvula con un injerto sintético de tejido (Dacron) para evitar que se dilatara en el futuro. Williams explicó que la intervención fue compleja y equivalía prácticamente a sufrir "dos cirugías de corazón en una".

Una difícil recuperación guiada por la fe

El propio Williams y su esposa, Alana, registraron pasajes del proceso y su estadía en el hospital. El exdeportista confesó que el postoperatorio fue sumamente duro, calificándolo como "lo más difícil que ha hecho en su vida" a la vez que reveló que durante la segunda noche sintió que no sobreviviría, sufriendo alucinaciones, delirios, sudores y dolores intensos.

A lo largo de todo el proceso, se apoyó fuertemente en su fe islámica, haciendo oraciones y mostrando profunda gratitud hacia los médicos y su familia.

Impacto en su carrera deportiva y un mensaje a sus fans

El cirujano le confirmó que este defecto de nacimiento probablemente afectó su rendimiento físico durante años sin que él lo supiera y Williams recordó que, desde finales de sus 20 años, notaba que le costaba mantener su condición física con la misma facilidad que antes, especialmente cuando competía en boxeo. Tras la intervención exitosa, los médicos le aseguraron que su corazón ahora funciona de manera mucho más eficiente.

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Williams concluyó que su misión principal ahora es promover la concientización sobre la salud del corazón, alentando a las personas a examinarse de forma preventiva, ya que muchas afecciones de este tipo permanecen ocultas durante años.

Quién es Sonny Bill Williams

Leyenda del rugby (Union y League):

Bicampeón del mundo de Rugby Union con los All Blacks (2011 y 2015).

Disputó 58 partidos internacionales entre 2010 y 2019.

Conquistó títulos de la NRL (Rugby League) con los Canterbury Bulldogs (2004) y los Sydney Roosters (2013).

Compitió con Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la disciplina de rugby sevens.

Boxeo profesional