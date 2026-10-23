Fue una leyenda de los All Blacks, se hizo boxeador y publicó en un video que fue operado a corazón abierto

Sonny Bill Williams, bicampeón del mundo de rugby con los All Blacks y luego boxeador profesional, publicó un video en el que reveló haber sido sometido a una operación a corazón abierto para salvar su vida.
Sonny Bill Williams, bicampeón del mundo de rugby con los All Blacks y luego boxeador profesional, publicó un video tras haber sido operado a corazón abierto para salvar su vida.
Sonny Bill Williams, bicampeón del mundo de rugby con los All Blacks y luego boxeador profesional, publicó un video en el que reveló haber sido sometido a una operación a corazón abierto para salvar su vida.
El legendario centro neocelandés de 41 años padecía un problema cardíaco congénito y compartió los detalles en un emotivo video de 24 minutos publicado en YouTube bajo el título "My Heart Stopped" (Mi corazón se detuvo... Mi experiencia con una cirugía a corazón abierto)
El problema de salud salió a la luz durante un chequeo de rutina posterior a una operación de cuello. Los médicos descubrieron que Williams tenía un defecto en la válvula cardíaca con el que había nacido y que su corazón se había agrandado hasta alcanzar los 7,5 cm, estando a punto de romperse.
El afamado deportista advirtió a sus seguidores sobre la importancia de realizarse exámenes cardíacos, señalando que una persona puede parecer perfectamente saludable por fuera y colapsar de forma repentina sin previo aviso.
La operación se llevó a cabo en Melbourne, Australia, con el Dr. Michael O'Keefe, quien le realizó el denominado procedimiento de Ross. Esta técnica consistió en reemplazar su válvula aórtica dañada por su propia válvula pulmonar.
Debido al gran tamaño corporal del exrugbier, los cirujanos tuvieron que reforzar la válvula con un injerto sintético de tejido (Dacron) para evitar que se dilatara en el futuro. Williams explicó que la intervención fue compleja y equivalía prácticamente a sufrir "dos cirugías de corazón en una".
El propio Williams y su esposa, Alana, registraron pasajes del proceso y su estadía en el hospital. El exdeportista confesó que el postoperatorio fue sumamente duro, calificándolo como "lo más difícil que ha hecho en su vida" a la vez que reveló que durante la segunda noche sintió que no sobreviviría, sufriendo alucinaciones, delirios, sudores y dolores intensos.
A lo largo de todo el proceso, se apoyó fuertemente en su fe islámica, haciendo oraciones y mostrando profunda gratitud hacia los médicos y su familia.
El cirujano le confirmó que este defecto de nacimiento probablemente afectó su rendimiento físico durante años sin que él lo supiera y Williams recordó que, desde finales de sus 20 años, notaba que le costaba mantener su condición física con la misma facilidad que antes, especialmente cuando competía en boxeo. Tras la intervención exitosa, los médicos le aseguraron que su corazón ahora funciona de manera mucho más eficiente.
Williams concluyó que su misión principal ahora es promover la concientización sobre la salud del corazón, alentando a las personas a examinarse de forma preventiva, ya que muchas afecciones de este tipo permanecen ocultas durante años.
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