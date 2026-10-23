Cómo desinflamar la panza y bajar de peso tomando un poco de cúrcuma paso a paso

Además, contribuye a acelerar el metabolismo y a regular los niveles de glucosa en sangre, un factor clave para evitar los antojos a deshoras.

La infusión de cúrcuma te da miles de beneficios.

Paso a paso: cómo preparar la infusión de cúrcuma ideal

La forma más rápida y efectiva de incorporar esta especia a la rutina diaria es mediante una infusión reconfortante. A continuación, el detalle para prepararla correctamente en casa:

Se necesita una taza de agua (250 ml), una cucharadita al ras de cúrcuma en polvo (o un trozo de raíz fresca), un pedacito de jengibre y una pizca infaltable de pimienta negra. Colocar el agua a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición. Icorporar la cúrcuma y el jengibre. La pimienta negra es un componente fundamental en este paso, ya que la piperina que contiene aumenta drásticamente la absorción de la curcumina en el cuerpo. Apagar el fuego, tapar el recipiente y dejar infusionar durante unos 8 a 10 minutos. Luego, colar la preparación. Se pueden añadir unas gotas de jugo de limón fresco o una cucharadita de miel para suavizar el sabor.

¿En qué momento conviene tomar la infusión?

Para maximizar sus beneficios sobre el peso y lograr desinflamar la panza de manera notable, los especialistas sugieren consumir esta infusión de cúrcuma por las mañanas en ayunas. De este modo, el sistema digestivo se activa desde primera hora del día y se potencia el gasto calórico durante el reposo.

Otra alternativa muy recomendada es beberla por la noche, antes de dormir, para permitir que sus propiedades antiinflamatorias actúen mientras el cuerpo descansa. Como recomendación general, conviene mantener un consumo moderado y constante, siempre acompañado de una alimentación equilibrada y abundante hidratación.