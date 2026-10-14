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Cuántos litros de agua tenés que tomar por día según tu peso

Al hablar de hidratación y la cantidad de agua que hay que tomar, muchos factores influyen en este cálculo como el peso y la altura de la persona

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cuántos litros de agua tenés que tomar por día según tu peso

Cuántos litros de agua tenés que tomar por día según tu peso

La regla tradicional de tomar una misma medida de agua para todos está desactualizada y tampoco funciona así por más que haya medidas universales. Aunque suele recomendarse un consumo general de entre 1,5 y 2 litros diarios para un funcionamiento óptimo del organismo, la cantidad requerida varía según el peso corporal, la altura, la edad, la actividad física y el clima.

¿Cuántos litros de agua tenés que tomar por día según mi peso?

El peso de cada persona es un factor determinante clave para determinar la cantidad de ingesta diaria de agua. De forma orientativa, el consumo diario estimado según el peso en kilogramos se distribuye de la siguiente manera de acuerdo con las plataformas que permiten hacer el cálculo:

Uno de los cálculos para tomar agua es según el peso de cada uno.

Uno de los cálculos para tomar agua es según el peso de cada uno.

  • 40 kilos: 1,4 litros.
  • 50 kilos: 1,75 litros.
  • 60 kilos: 2,1 litros.
  • 70 kilos: 2,45 litros.
  • 80 kilos: 2,8 litros.
  • 90 kilos: 3,15 litros.
  • 100 kilos: 3,5 litros.
  • 110 kilos: 3,85 litros.

Si bien estos valores son aproximados, algunas personas de más se sienten satisfechas con tomar tan solo unos 2 litros al día, por ejemplo. Eso varía también según la persona, su hábito de hidratación, su actividad física, etc.

Conocer la cantidad de agua que hay que tomar para evitar la deshidratación es importante para una buena salud.

Conocer la cantidad de agua que hay que tomar para evitar la deshidratación es importante para una buena salud.

En guías generales, para climas templados, se recomiendan unos 15,5 vasos de agua diarios para hombres y 11,5 vasos para mujeres. Esta necesidad se incrementa con el ejercicio o el calor extremo y disminuye en climas fríos o en la vida sedentaria. Asimismo, la edad, el embarazo y la lactancia también influyen.

Cómo saber si estoy hidratado correctamente

Para verificar si el nivel de hidratación es adecuado, se puede observar el color de la orina: un tono claro señala buena hidratación, mientras que un color oscuro advierte deshidratación. Cuando estás bien hidratado, tu cerebro y tu cuerpo tienden a funcionar mejor y si rara vez sientes mucha sed y bebes agua constantemente a lo largo del día, es probable que estés cubriendo tus necesidades de hidratación.

En pocas palabras

  • Hidratación diaria: la cantidad de agua a tomar varía según peso, altura, edad y actividad física.
  • Consumo por peso: se estima entre 1,4 y 3,5 litros diarios para personas de 40 a 100 kilos.
  • Señales de hidratación: orina clara y ausencia de sed constante indican un nivel adecuado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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