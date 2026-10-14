Cuántos litros de agua tenés que tomar por día según tu peso

¿Cuántos litros de agua tenés que tomar por día según mi peso?

El peso de cada persona es un factor determinante clave para determinar la cantidad de ingesta diaria de agua. De forma orientativa, el consumo diario estimado según el peso en kilogramos se distribuye de la siguiente manera de acuerdo con las plataformas que permiten hacer el cálculo:

Uno de los cálculos para tomar agua es según el peso de cada uno.

40 kilos: 1,4 litros.

50 kilos: 1,75 litros.

60 kilos: 2,1 litros.

70 kilos: 2,45 litros.

80 kilos: 2,8 litros.

90 kilos: 3,15 litros.

100 kilos: 3,5 litros.

110 kilos: 3,85 litros.

Si bien estos valores son aproximados, algunas personas de más se sienten satisfechas con tomar tan solo unos 2 litros al día, por ejemplo. Eso varía también según la persona, su hábito de hidratación, su actividad física, etc.