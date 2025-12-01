¿Cuál es el peso que le corresponde a una persona, según su altura?

¿Cuál es el peso ideal de una persona, según su altura (1).jpg

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los rangos de IMC son los siguientes:

Bajo peso: Menor a 18.5

Menor a 18.5 Peso normal: Entre 18.5 y 24.9

Entre 18.5 y 24.9 Sobrepeso: Entre 25 y 29.9

Entre 25 y 29.9 Obesidad: 30 o más

Este cálculo nos da una idea general del peso ideal para cada persona, dependiendo de su altura. Sin embargo, el IMC no distingue entre masa muscular y grasa corporal, por lo que puede no ser completamente preciso en algunos casos, como en individuos con alta masa muscular.

Fórmulas más detalladas de peso y altura

Además del IMC, existen otras fórmulas que calculan el peso ideal basándose en la estatura. Una de las más populares es la fórmula de Broca, se trata de un cálculo que tiene en cuenta el promedio de la estatura y la complexión física de las personas, y es especialmente útil para quienes buscan un valor aproximado. Se calcula de la siguiente manera:

¿Cuál es el peso ideal de una persona, según su altura (2).jpg

Para hombres: Peso ideal (kg) = Altura (cm) - 100

Para mujeres: Peso ideal (kg) = Altura (cm) - 104

El concepto de "peso ideal" puede variar considerablemente entre diferentes personas. Algunos factores como la edad, el género, la cantidad de masa muscular y el tipo de cuerpo influyen en el peso saludable de cada individuo. Además, las recomendaciones sobre el peso ideal también pueden depender de objetivos específicos, como mejorar el rendimiento deportivo o cuidar la salud cardiovascular.

Si bien las fórmulas y el IMC ofrecen puntos de referencia útiles, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud para obtener una evaluación más completa y personalizada. El peso perfecto no solo debe verse como un número en la balanza, sino también como un componente integral del bienestar general.