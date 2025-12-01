¿Cuál es el peso que le corresponde a una persona, según su altura?

Para mantener un cuerpo fuerte y saludable, muchas personas se preguntan cuál es su peso ideal. Para responder a esta cuestión, existen diferentes métodos y fórmulas que permiten calcular un rango de peso considerado saludable según la altura. Sin embargo, estos valores son una guía y otros factores, como la composición corporal, el metabolismo y la genética, también se consideran.
El Índice de Masa Corporal (IMC) para calcular tu peso perfecto
Uno de los métodos más comunes para determinar un rango de peso saludable es el Índice de Masa Corporal (IMC). Esta fórmula calcula el peso ideal teniendo en cuenta la estatura, y es una de las herramientas más utilizadas por médicos y nutricionistas. El IMC se obtiene dividiendo el peso (en kilogramos) entre el cuadrado de la altura (en metros).
IMC = peso (kg) / altura² (m²)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los rangos de IMC son los siguientes:
- Bajo peso: Menor a 18.5
- Peso normal: Entre 18.5 y 24.9
- Sobrepeso: Entre 25 y 29.9
- Obesidad: 30 o más
Este cálculo nos da una idea general del peso ideal para cada persona, dependiendo de su altura. Sin embargo, el IMC no distingue entre masa muscular y grasa corporal, por lo que puede no ser completamente preciso en algunos casos, como en individuos con alta masa muscular.
Fórmulas más detalladas de peso y altura
Además del IMC, existen otras fórmulas que calculan el peso ideal basándose en la estatura. Una de las más populares es la fórmula de Broca, se trata de un cálculo que tiene en cuenta el promedio de la estatura y la complexión física de las personas, y es especialmente útil para quienes buscan un valor aproximado. Se calcula de la siguiente manera:
- Para hombres: Peso ideal (kg) = Altura (cm) - 100
- Para mujeres: Peso ideal (kg) = Altura (cm) - 104
El concepto de "peso ideal" puede variar considerablemente entre diferentes personas. Algunos factores como la edad, el género, la cantidad de masa muscular y el tipo de cuerpo influyen en el peso saludable de cada individuo. Además, las recomendaciones sobre el peso ideal también pueden depender de objetivos específicos, como mejorar el rendimiento deportivo o cuidar la salud cardiovascular.
Si bien las fórmulas y el IMC ofrecen puntos de referencia útiles, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud para obtener una evaluación más completa y personalizada. El peso perfecto no solo debe verse como un número en la balanza, sino también como un componente integral del bienestar general.