La falta de agua se registró en casi todo el Gran Mendoza y AYSAM explicó lo que pasó.

Cómo están las reservas de agua de AYSAM en el Gran Mendoza

El reporte de Aguas Mendocinas detalló los niveles de reserva registrados a las 8 de este viernes:

Benegas: 57% de su capacidad de reserva.

Alto Godoy: 48% de su capacidad de reserva.

Desde la empresa señalaron que el servicio se restablece progresivamente, aunque la recuperación completa dependerá de la evolución de las condiciones del agua y de la capacidad de producción de los establecimientos potabilizadores.

AYSAM abastece a hospitales y servicios esenciales con camiones cisterna

Mientras avanza la normalización, Aguas Mendocinas mantiene un operativo de abastecimiento mediante camiones cisterna para garantizar la provisión de agua a los servicios esenciales y críticos.

Entre los establecimientos asistidos se encuentran hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

Además, personal operativo de AYSAM realiza purgas de acueductos y monitorea de manera permanente la evolución del sistema para favorecer la recuperación del servicio.

Qué pasa con las clases en Mendoza

En medio de los inconvenientes con el suministro, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este viernes hay clases con normalidad en los establecimientos educativos del Gran Mendoza.

Sin embargo, cada escuela tiene la facultad de evaluar la disponibilidad de agua en su institución y tomar las decisiones correspondientes según las condiciones particulares del establecimiento.

El pedido de AYSAM para cuidar el agua

Aguas Mendocinas volvió a solicitar a los usuarios que mantengan un uso sumamente responsable y solidario del agua potable para acelerar la recuperación del sistema.

La recomendación es priorizar el consumo esencial y evitar actividades que impliquen un gasto elevado de agua, como el riego de jardines, el lavado de vehículos y de veredas o el uso de lavarropas y lavavajillas.

AYSAM indicó que la normalización será progresiva y estará sujeta a la recuperación de los niveles de producción de las plantas potabilizadoras.