El servicio de agua potable en el Gran Mendoza comenzó a recuperarse de manera paulatina, aunque AYSAM señaló que todavía persisten las restricciones en la producción de las plantas potabilizadoras debido a la elevada turbiedad del agua cruda que llega desde el dique Potrerillos.
En un nuevo parte, AYSAM informó que los establecimientos potabilizadores operan con restricciones y que el sistema se encuentra en proceso de recuperación.
La empresa atribuyó la situación a maniobras ajenas a AYSAM realizadas en el dique Potrerillos, que provocaron un incremento de la turbiedad del agua. El inconveniente comenzó durante la madrugada del jueves y obligó a interrumpir la producción de 4 establecimientos: Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas.
Cómo están las reservas de agua de AYSAM en el Gran Mendoza
El reporte de Aguas Mendocinas detalló los niveles de reserva registrados a las 8 de este viernes:
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Benegas: 57% de su capacidad de reserva.
Alto Godoy: 48% de su capacidad de reserva.
Desde la empresa señalaron que el servicio se restablece progresivamente, aunque la recuperación completa dependerá de la evolución de las condiciones del agua y de la capacidad de producción de los establecimientos potabilizadores.
AYSAM abastece a hospitales y servicios esenciales con camiones cisterna
Mientras avanza la normalización, Aguas Mendocinas mantiene un operativo de abastecimiento mediante camiones cisterna para garantizar la provisión de agua a los servicios esenciales y críticos.
Entre los establecimientos asistidos se encuentran hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.
Además, personal operativo de AYSAM realiza purgas de acueductos y monitorea de manera permanente la evolución del sistema para favorecer la recuperación del servicio.
Qué pasa con las clases en Mendoza
En medio de los inconvenientes con el suministro, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este viernes hay clases con normalidad en los establecimientos educativos del Gran Mendoza.
Sin embargo, cada escuela tiene la facultad de evaluar la disponibilidad de agua en su institución y tomar las decisiones correspondientes según las condiciones particulares del establecimiento.
El pedido de AYSAM para cuidar el agua
Aguas Mendocinas volvió a solicitar a los usuarios que mantengan un uso sumamente responsable y solidario del agua potable para acelerar la recuperación del sistema.
La recomendación es priorizar el consumo esencial y evitar actividades que impliquen un gasto elevado de agua, como el riego de jardines, el lavado de vehículos y de veredas o el uso de lavarropas y lavavajillas.
AYSAM indicó que la normalización será progresiva y estará sujeta a la recuperación de los niveles de producción de las plantas potabilizadoras.
En pocas palabras
- AYSAM advierte: alta turbiedad del río Mendoza afecta producción de plantas potabilizadoras.
- Reservas críticas: Benegas al 57% y Alto Godoy al 48% de su capacidad.
- Normalización progresiva: se prioriza abastecimiento a hospitales y servicios esenciales.