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Juan Sebastián Verón, orgulloso de la mística copera de Estudiantes: "En este tipo de partidos no fallamos"

Juan Sebastián Verón resaltó la estirpe copera que tiene Estudiantes de La Plata luego de haber clasificado a la final de la Copa Libertadores 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Juan Sebastián Verón se deshizo en elogios por el plantel y cuerpo técnico de Estudiantes tras la clasificación a la final de la Libertadores. 

Juan Sebastián Verón se deshizo en elogios por el plantel y cuerpo técnico de Estudiantes tras la clasificación a la final de la Libertadores. 

Delira el pueblo de Estudiantes de La Plata tras la clasificación a la final de la Copa Libertadores luego de vencer al vigente campeón, Flamengo. La euforia reina en el mundo Pincha y su presidente e ídolo, Juan Sebastián Verón, se deshizo en elogios por el plantel y cuerpo técnico.

"En este tipo de partidos no fallamos, los jugamos como se tienen que jugar", aseguró la Bruja el día después de la épica victoria en el Maracaná.

Juan Sebastián Verón, presidente de un club copero como Estudiantes de La Plata

Instantes después de regresar a la Argentina tras la gesta en Brasil, Juan Sebastián Verón habló con la prensa y demostró su orgullo por el paso importante que dio nuevamente la institución al avanzar a la final de la Copa Libertadores 2026.

"Nosotros pensábamos en llegar a la final, era un objetivo para el equipo, pero después hay que transitarlo. Yo creo que el peso de la historia juega en esto y Estudiantes pocas veces no da la talla en este tipo de competiciones. Tenemos un buen plantel y un muy buen cuerpo técnico, que está en los detalles", expresó el mandatario de Estudiantes de La Plata.

Además, Verón se refirió a la revancha personal de Fernando Muslera, quien no tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay, y en el Maracaná sacó a relucir su jerarquía y puso sobre la mesa su vigencia pese a los altibajos.

"Yo con Fernando (Muslera) hablé mucho después y durante el Mundial. Yo sé lo que es pasar por un momento así. El no merecía irse del fútbol de esa manera, no sé si es revancha, pero si una oportunidad más. Y el tiempo le dio la razón", reflexionó la Bruja.

El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Uruguay.

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