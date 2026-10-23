Juan Sebastián Verón, orgulloso de la mística copera de Estudiantes: "En este tipo de partidos no fallamos"

"Nosotros pensábamos en llegar a la final, era un objetivo para el equipo, pero después hay que transitarlo. Yo creo que el peso de la historia juega en esto y Estudiantes pocas veces no da la talla en este tipo de competiciones. Tenemos un buen plantel y un muy buen cuerpo técnico, que está en los detalles", expresó el mandatario de Estudiantes de La Plata.

Además, Verón se refirió a la revancha personal de Fernando Muslera, quien no tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay, y en el Maracaná sacó a relucir su jerarquía y puso sobre la mesa su vigencia pese a los altibajos.

"Yo con Fernando (Muslera) hablé mucho después y durante el Mundial. Yo sé lo que es pasar por un momento así. El no merecía irse del fútbol de esa manera, no sé si es revancha, pero si una oportunidad más. Y el tiempo le dio la razón", reflexionó la Bruja.

El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Uruguay.