Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias en medio de la incertidumbre por el Balón de Oro

El mejor futbolista de la historia fue merecedor del Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su "deslumbrante talento y su excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", según valoró el jurado.

Los Premios Princesa de Asturias son uno de los reconocimientos culturales e internacionales más prestigiosos de España, fundados en 1981 y cada galardonado recibe un premio en efectivo de 50.000 euros.

En las ediciones más recientes, este galardón recayó sobre leyendas de deporte como Serena Williams; la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn y la selección de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks, entre otros.

Más de uno especula con que Messi podría volver a cruzar el Atlántico para estar el lunes en Londres en la gala del Balón de Oro y aunque está entre los nominados y es el máximo ganador de la historia, solo se justificaría otro viaje en caso de volver a ser el elegido para recibir el premio.

Ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026

Artes: Patti Smith

Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli

Investigación Científica y Técnica: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer

Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard

Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash

Deportes: Lionel Messi

Letras: Julian Barnes

Concordia: Christina Koch

No habrá Balón de Oro de todos los tiempos

Por lo pronto la revista France Football aclaró que el denominado Balón de Oro de Todos los Tiempos (B.O.A.T.) no es un premio oficial sino una votación recreativa exclusiva para los aficionados y no habrá una entrega para quien lo gane.

El BOAT es una iniciativa para que los usuarios puedan votar entre diez figuras que ganaron el Balón de Oro más de una vez e incluso los hinchas deben pagar un euro por voto.

Cristiano Ronaldo saca una diferencia muy importante en la votación por encima de Messi aún cuando muchos especularon inicialmente que el premio era un gancho para que Leo tenga su premio y asista a la ceremonia.