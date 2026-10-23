Francisco Cerúndolo es semifinalista en el ATP de Bruselas y se acerca al mejor ranking de su carrera

El mayor de los hermanos Cerúndolo llegó al torneo en el puesto 20 del ranking, ya se aseguró al menos escalar un puesto, está a un paso de igualar la mejor posición de su carrera que fue el puesto 18 en mayo del 2025, su record en el año es de 38 triunfos y 20 caídas y no pierde las esperanzas de terminar el 2026 entre los 15 mejores del mundo.

Cuánto ganó Francisco Cerúndolo por ser semifinalista del ATP de Bruselas

Con el triunfo de este viernes ante Chidekh Francisco Cerúndolo se aseguró un premio de 37.735 euros que se sumará a los 2.752.112 dólares que acumula en ganancias oficiales en lo que va del año.

Ganador de 2 títulos este año y 5 en su carrera Cerúndolo acumula ganancias oficiales en su carrera por 11.796.665 dólares.