Francisco Cerúndolo es semifinalista en el ATP de Bruselas y se acerca al mejor ranking de su carrera

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP 250 de Bruselas, en Bélgica, y está cada vez más cerca de alcanzar su mejor posición en el ranking de la ATP.
Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP 250 de Bruselas, en Bélgica, y está cada vez más cerca de alcanzar su mejor posición en el ranking de la ATP.
Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP 250 de Bruselas, en Bélgica, y está cada vez más cerca de alcanzar su mejor posición en el ranking de la ATP.
El mejor tenista argentino del momento jugó en muy buen nivel para imponerse por 6-2 y 6-4 al francés Clement Chidekh, proveniente de la qualy, y espera rival para este sábado entre el checo Jiri Lehecka y el neerlandés Tallon Griekspoor.
Es la cuarta semifinal que alcanza Fran Cerúndolo en el año, la primera en un torneo indoor y en eso tuvo mucho que ver su saque ya que acumuló 7 aces, no concedió posibilidades de quiebre y ganó el 88% de los puntos jugados con su primer servicio.
El mayor de los hermanos Cerúndolo llegó al torneo en el puesto 20 del ranking, ya se aseguró al menos escalar un puesto, está a un paso de igualar la mejor posición de su carrera que fue el puesto 18 en mayo del 2025, su record en el año es de 38 triunfos y 20 caídas y no pierde las esperanzas de terminar el 2026 entre los 15 mejores del mundo.
Con el triunfo de este viernes ante Chidekh Francisco Cerúndolo se aseguró un premio de 37.735 euros que se sumará a los 2.752.112 dólares que acumula en ganancias oficiales en lo que va del año.
Ganador de 2 títulos este año y 5 en su carrera Cerúndolo acumula ganancias oficiales en su carrera por 11.796.665 dólares.