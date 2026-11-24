El capitán Ferrer ha conformado un equipo de lujo que incluye a Rafa Jódar, quien ha tenido una temporada notable, junto a Daniel Mérida y el experimentado doblista Marcel Granollers.

Carlos Alcaraz, el as bajo la manga de España

La inclusión de Carlos Alcaraz en el equipo de Copa Davis eleva significativamente las expectativas de España. Con 14 victorias consecutivas bajo techo en su haber, el tenista representa una carta de triunfo para intentar alzarse con el codiciado trofeo.

Modo cine para que el equipo reciba a Carlos Alcaraz en su llegada a Bolonia para la #CopaDavis #DavisCup | #VamosEspaña https://t.co/cRe5ijabCv — Tenis España (@RFETenis) November 23, 2026

La estrategia del capitán David Ferrer, quien será relevado por Marc López en enero, considerará hasta último momento el estado físico de Alcaraz para definir su participación en el debut ante Austria.

El camino hacia la ensaladera y los rivales

El debut de España en la fase final de la Copa Davis será este jueves contra Austria, un rival considerado de menor potencial. Sin embargo, el equipo español, que también cuenta con garantías en individuales como Rafa Jódar y en dobles con Marcel Granollers y Pedro Martínez, busca replicar el éxito de sus 6 ensaladeras obtenidas en este siglo, la última en 2019.

De superar esta instancia, España podría enfrentarse en semifinales a Alemania, liderada por Alexander Zverev, quien viene de caer ante Alcaraz en la final del Masters pero aseguró que su tobillo torcido no pondrá en riesgo su presencia.

Mientras tanto, Italia, la anfitriona y vigente tricampeona, debutará sin su estrella Jannik Sinner, ausente por lesión, pero mantiene sus esperanzas con Flavio Cobolli y Lorenzo Musetti.

Chequia podría ser el rival de Italia en semifinales después de haberle ganado 2 a 0 a Canadá con las victorias de Tomas Machac y Jiri Lehecka sobre Liam Draxl (6-2, 3-6 y 6-2) y Felix Auger Aliassime (7-6 (4) y 6-2). Todos los partidos se pueden por DSports.

Las finales de la Copa Davis 2026

Cuartos de final

Martes 24/11

Chequia 2 - Canadá 0

Miércoles 25/11

12:00: Italia vs. Corea del Sur

Jueves 26/11

6:00: Gran Bretaña vs. Alemania

13:00: Austria vs. España

Semifinales

Viernes 27/11

12:00: Italia o Corea del Sur vs. Chequia

Sábado 28/11

8:00: Gran Bretaña o Alemania vs. Austria o España

Final

Domingo 29/11