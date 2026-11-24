Otro de los aportes de esta postura es que favorece la movilidad y la flexibilidad, especialmente en las regiones lumbar y dorsal. Al inclinar el torso hacia adelante, se genera un estiramiento de los tejidos que rodean la columna y una sensación de alivio en la espalda.

Aunque muchas personas buscan esta posición para descomprimir las vértebras, es importante aclarar que no separa físicamente los huesos de la columna ni corrige problemas vertebrales. Su beneficio principal consiste en aliviar la tensión muscular y favorecer la relajación.

Esta postura de yoga trae múltiples beneficios.

Yoga: cómo realizar la postura El niño correctamente

Para practicar Balasana, primero tenés que colocarte de rodillas sobre una esterilla y juntar los dedos gordos de los pies. Después, separá ligeramente las rodillas y llevá lentamente los glúteos hacia los talones.

El siguiente paso consiste en inclinar el tronco hacia adelante hasta apoyar el abdomen y el pecho sobre los muslos. Estirá los brazos delante del cuerpo, con las palmas apoyadas en el suelo, y procurá descansar la frente sobre la esterilla.

Descubrí cómo hacer correctamente la postura El niño o balasana.

Una vez alcanzada la posición, respirá profundamente y mantené la postura entre 30 segundos y un minuto, sin forzar el movimiento. Podés repetirla varias veces durante tu rutina de yoga.

Si sentís molestias en las rodillas o la espalda, utilizá almohadones para conseguir una posición más cómoda. Si aparece dolor, hormigueo o molestias que se extienden hacia las piernas, interrumpí el ejercicio y consultá con un profesional de la salud.