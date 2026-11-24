El yoga se convirtió en una de las disciplinas preferidas para mejorar el bienestar físico y mental. En medio de las largas jornadas laborales, las horas frente a las pantallas y las malas posturas, cada vez más personas buscan ejercicios que permitan liberar tensiones y recuperar la movilidad del cuerpo. Entre sus beneficios se encuentran el fortalecimiento muscular, la relajación y el aumento de la flexibilidad.
Sin embargo, no todas las posturas trabajan las mismas zonas del cuerpo. Existe una en particular que se destaca por sus movimientos suaves y su capacidad para relajar la espalda: El niño, también conocida como Balasana. Esta posición es ideal para estirar la musculatura lumbar, liberar tensiones y mejorar la movilidad de la columna vertebral.
El niño: la postura de yoga que ayuda a relajar la espalda y mejorar la flexibilidad
La postura El niño es una de las más populares del yoga porque permite realizar un estiramiento suave sin exigir demasiado esfuerzo físico. Entre sus principales beneficios se encuentra la relajación de los músculos de la espalda, las caderas y la zona lumbar. También ayuda a disminuir la rigidez corporal después de permanecer mucho tiempo sentado o mantener una postura inadecuada.
Otro de los aportes de esta postura es que favorece la movilidad y la flexibilidad, especialmente en las regiones lumbar y dorsal. Al inclinar el torso hacia adelante, se genera un estiramiento de los tejidos que rodean la columna y una sensación de alivio en la espalda.
Aunque muchas personas buscan esta posición para descomprimir las vértebras, es importante aclarar que no separa físicamente los huesos de la columna ni corrige problemas vertebrales. Su beneficio principal consiste en aliviar la tensión muscular y favorecer la relajación.
Yoga: cómo realizar la postura El niño correctamente
Para practicar Balasana, primero tenés que colocarte de rodillas sobre una esterilla y juntar los dedos gordos de los pies. Después, separá ligeramente las rodillas y llevá lentamente los glúteos hacia los talones.
El siguiente paso consiste en inclinar el tronco hacia adelante hasta apoyar el abdomen y el pecho sobre los muslos. Estirá los brazos delante del cuerpo, con las palmas apoyadas en el suelo, y procurá descansar la frente sobre la esterilla.
Una vez alcanzada la posición, respirá profundamente y mantené la postura entre 30 segundos y un minuto, sin forzar el movimiento. Podés repetirla varias veces durante tu rutina de yoga.
Si sentís molestias en las rodillas o la espalda, utilizá almohadones para conseguir una posición más cómoda. Si aparece dolor, hormigueo o molestias que se extienden hacia las piernas, interrumpí el ejercicio y consultá con un profesional de la salud.