El dardo de Maxi Rodríguez a Nicolás Ramírez

El enojo del mundo Newell's con la actuación de Ramírez se centró en dos jugadas puntuales dentro de un partido que se definió en el tiempo extra y el cual estuvo cargado de emociones.

El primero de los pedidos fue por la no expulsión de un jugador de Gimnasia. Los futbolistas de la Lepra reclamaron la omisión de la segunda tarjeta amarilla para Germán Conti, tras la patada que derivó en el segundo penal del encuentro.

Ya en el complemento del suplementario, llegó una nueva polémica. La expulsión por doble amonestación de Jerónimo Russo, la cual todo Newell's considera injusta.

Esto se le suma a los recientes cuestionamientos recibidos por Nicolás Ramírez. Venía de recibir quejas por parte de River luego de la derrota en el Superclásico frente a Boca y, también, había sido apuntado por Tristán Suárez debido al penal sancionado a favor de Godoy Cruz en la final de la Primera Nacional.