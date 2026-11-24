Agradecemos a la @Argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martin y a los trabajadores de la utileríaLa ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin https://t.co/RUXiu196Zm — CECIM La Plata (@cecimlaplata) November 24, 2026

Los integrantes del CECIM revelaron el gesto, viajaron a las islas y depositaron la prenda como ofrenda en el Cementerio de Darwin, donde descansan 249 soldados caídos en 1982. En sus redes, los excombatientes agradecieron especialmente a la Selección, a Luis Martín y al personal de utilería, y destacaron: “La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”.

El detalle tiene una fuerte carga simbólica. Aquella camiseta azul (diseño con motivos de fileteado porteño) se usó en el partido en el que, tras el final, los jugadores levantaron una bandera confeccionada por hinchas con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.