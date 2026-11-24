Los integrantes del CECIM revelaron el gesto, viajaron a las islas y depositaron la prenda como ofrenda en el Cementerio de Darwin, donde descansan 249 soldados caídos en 1982. En sus redes, los excombatientes agradecieron especialmente a la Selección, a Luis Martín y al personal de utilería, y destacaron: “La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”.
El detalle tiene una fuerte carga simbólica. Aquella camiseta azul (diseño con motivos de fileteado porteño) se usó en el partido en el que, tras el final, los jugadores levantaron una bandera confeccionada por hinchas con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.