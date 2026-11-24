Oscar Ruggeri pidió que el juvenil de Boca, Jagger Herrera, empiece a sumar minutos con la camiseta de la Selección argentina. En medio del programa F90, transmitido por la pantalla de ESPN, el Cabezón destacó el gran presente del zaguero.
Oscar Ruggeri elogió a uno de los juveniles de Boca y lo pidió para la Albiceleste. "Me gustaría que ya juegue en la Selección", afirmó
Oscar Ruggeri pidió que el juvenil de Boca, Jagger Herrera, empiece a sumar minutos con la camiseta de la Selección argentina. En medio del programa F90, transmitido por la pantalla de ESPN, el Cabezón destacó el gran presente del zaguero.
La postura del campeón del mundo en México 86 apunta a darle rodaje desde ahora en el ciclo mundialista para que gane experiencia internacional. El hombre del Xeneize ya suma 17 partidos y un gol en la temporada.
“Herrera lo tiene que llamar la Selección. A mí me gustaría que ya juegue en la Selección, que empiece a tener partidos”, afirmó Ruggeri en el programa de ESPN al analizar el crecimiento del defensor surgido de las inferiores del Xeneize.
Su planteo busca que el futbolista se incorpore de manera paulatina al grupo y se familiarice con la exigencia internacional y la convivencia de un plantel de Selección, sin esperar a que acumule más temporadas en la élite.
Durante el debate sobre el margen de cara a la próxima Copa del Mundo, el Cabezón preguntó cuánto faltaba para el torneo. Tras escuchar que restaban cuatro años, proyectó primero que llegaría con 23 años. “Listo. Tremendo central tenemos”, aseguró Ruggeri.
Para Ruggeri, la naturalidad con la que Herrera afrontó sus primeros encuentros con el plantel profesional es clave en una posición exigente: “Este pibe salió a jugar y parece un viejo”.
Esta no es la primera vez que el Cabezón se deshace en elogios para con el zaguero de Boca. En septiembre, tras la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, ya había elogiado su lectura de juego.