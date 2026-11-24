Su planteo busca que el futbolista se incorpore de manera paulatina al grupo y se familiarice con la exigencia internacional y la convivencia de un plantel de Selección, sin esperar a que acumule más temporadas en la élite.

Durante el debate sobre el margen de cara a la próxima Copa del Mundo, el Cabezón preguntó cuánto faltaba para el torneo. Tras escuchar que restaban cuatro años, proyectó primero que llegaría con 23 años. “Listo. Tremendo central tenemos”, aseguró Ruggeri.

Para Ruggeri, la naturalidad con la que Herrera afrontó sus primeros encuentros con el plantel profesional es clave en una posición exigente: “Este pibe salió a jugar y parece un viejo”.

Esta no es la primera vez que el Cabezón se deshace en elogios para con el zaguero de Boca. En septiembre, tras la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, ya había elogiado su lectura de juego.