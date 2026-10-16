El rugbier sudafricano que murió en un hotel en Francia era fanático de Maradona y por eso llevaba su nombre

Los dirigentes de la franquicia sudafricana con sede en Johannesburgo preservaron la identidad del rugbier fallecido hasta que la noticia llegara de la manera más adecuada a su familia y a la vez un equipo de psicólogos y especialistas fue puesto a disposición para la contención de sus compañeros de equipo que permanecen alojados en el Hotel Atalante - Relais Thalasso.

Hyron Diego Andrews medía 2,03m. y pesaba 110kg.; jugó anteriormente en Natal Sharks en su país y en Sale Sharks de Inglaterra donde fue compañero del ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy y reveló que su segundo nombre era por la admiración que él y su familia tenían por Diego Maradona.

Agustín Creevy y la particular historia del segundo nombre de Hyron Andrews, su compañero en Sale Sharks, en honor a Diego Maradona. https://t.co/YDLQYOroyv — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 27, 2024

El malogrado segunda línea estaba casado y tenía dos hijos: "Estamos desconsolados por el fallecimiento de Hyron. No solo era un jugador de rugby con gran talento, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions, a la que se había incorporado recientemente esta temporada", indicó Rudolf Straeuli, ex jugador de los Springboks y actual CEO de los Lions.

El comunicado ratifica la disputa del encuentro que está programado para este sábado a las 18.30 hora local "en honor a Hyron".

A diez años de una tragedia similar

La noticia conmocionó al ambiente del rugby en el mundo y curiosamente llega en el día en el que se cumplen 10 años del fallecimiento del irlandés Anthony Foley, en circunstancias similares.

Foley era jugador de Munster y fue encontrado muerto en un hotel en Francia (en París) previo a un partido por la Copa de Europa frente a Racing. En aquel equipo irlandés jugaba Ronnan O'Gara, actual head coach del Stade Rochelais.