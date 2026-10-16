El rugbier sudafricano que murió en un hotel en Francia era fanático de Maradona y por eso llevaba su nombre

En Francia, un rugbier sudafricano fue encontrado muerto en el hotel donde su equipo, Lions, estaba alojado a la espera del partido de la Champions Cup de Europa de rugby frente al Stade Rochelais.
En Francia, un rugbier sudafricano fue encontrado muerto en el hotel donde su equipo estaba alojado a la espera del partido de la Champions Cup de Europa frente al Stade Rochelais.
En Francia, un rugbier sudafricano fue encontrado muerto en el hotel donde su equipo, Lions, estaba alojado a la espera del partido de la Champions Cup de Europa de rugby frente al Stade Rochelais.
Tras la pandemia las franquicias profesionales del rugby sudafricano compiten en Europa y en este caso Lions viajó a Francia para jugar este sábado en La Rochelle en su debut absoluto en la máxima competencia de clubes del viejo continente.
Aunque en las primeras informaciones no se dio a conocer el nombre del jugador fallecido luego los Lions revelaron en sus redes sociales que se trataba del segunda línea Hyron Diego Andrews, de 31 años, quien fue encontrado pasadas las 10 de la mañana sin signos vitales en la ducha de un hotel de la Île de Ré y habría sufrido un ataque cardíaco. Los intentos del servicio de emergencias por reanimarlo fueron infructuosos y se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Los dirigentes de la franquicia sudafricana con sede en Johannesburgo preservaron la identidad del rugbier fallecido hasta que la noticia llegara de la manera más adecuada a su familia y a la vez un equipo de psicólogos y especialistas fue puesto a disposición para la contención de sus compañeros de equipo que permanecen alojados en el Hotel Atalante - Relais Thalasso.
Hyron Diego Andrews medía 2,03m. y pesaba 110kg.; jugó anteriormente en Natal Sharks en su país y en Sale Sharks de Inglaterra donde fue compañero del ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy y reveló que su segundo nombre era por la admiración que él y su familia tenían por Diego Maradona.
El malogrado segunda línea estaba casado y tenía dos hijos: "Estamos desconsolados por el fallecimiento de Hyron. No solo era un jugador de rugby con gran talento, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions, a la que se había incorporado recientemente esta temporada", indicó Rudolf Straeuli, ex jugador de los Springboks y actual CEO de los Lions.
El comunicado ratifica la disputa del encuentro que está programado para este sábado a las 18.30 hora local "en honor a Hyron".
La noticia conmocionó al ambiente del rugby en el mundo y curiosamente llega en el día en el que se cumplen 10 años del fallecimiento del irlandés Anthony Foley, en circunstancias similares.
Foley era jugador de Munster y fue encontrado muerto en un hotel en Francia (en París) previo a un partido por la Copa de Europa frente a Racing. En aquel equipo irlandés jugaba Ronnan O'Gara, actual head coach del Stade Rochelais.