Los Pumas 7s tuvieron un gran comienzo en la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de seven y fueron finalistas del Seven de Dubai, primera etapa de la serie que organiza World Rugby.
Los Pumas 7s tuvieron un gran comienzo en el Circuito Mundial y fueron subcampeones del Seven de Dubai, primera etapa de la serie.
Los Pumas 7s tuvieron un gran comienzo en la temporada 2026/27 del Circuito Mundial de seven y fueron finalistas del Seven de Dubai, primera etapa de la serie que organiza World Rugby.
La definición del torneo jugado en Emiratos Árabes Unidos fue ante Fiji, potencia histórica en el rugby de a siete, y el conjunto argentino tuvo un comienzo adverso ya que sufrió rápidamente la lesión de Luciano González, su máxima figura en el torneo.
De todos modos, un try del cordobés Santino Zangara y la conversión de Santiago Vera Feld le permitió a Argentina irse al descanso con el marcador igualado en 7 puntos por lado.
Vera Feld, de muy buen torneo, puso arriba a Los Pumas 7s con un try y la posterior conversión, pero aún quedaba mucho por jugar y los fijianos igualaron faltando 2'.
En el cierre, con los dos equipos exhaustos, el título pudo haber sido para cualquiera pero Fiji aprovechó la última pelota para imponerse 21 a 14.
El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora disputó su final número 32 en la historia del Circuito Mundial que comenzó a jugarse en 1999 (ganó 12 y perdió 20) y fue la segunda en Dubai donde ya había sido subcampeón en 2024.
En el inicio de la jornada Los Pumas 7s superaron a Francia 15 a 12 con dos tries de Lucho González (tryman del torneo) y uno de Marcos Moneta. Previamente, para llegar invictos a semifinales los argentinos le habían ganado el sábado a Sudáfrica (26-19), Estados Unidos (35-24) y Australia (26-17).
El SVNS Series continuará la semana próxima en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con la disputa de la segunda etapa.
SVNS Series
SVNS World Championship