Vera Feld, de muy buen torneo, puso arriba a Los Pumas 7s con un try y la posterior conversión, pero aún quedaba mucho por jugar y los fijianos igualaron faltando 2'.

En el cierre, con los dos equipos exhaustos, el título pudo haber sido para cualquiera pero Fiji aprovechó la última pelota para imponerse 21 a 14.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora disputó su final número 32 en la historia del Circuito Mundial que comenzó a jugarse en 1999 (ganó 12 y perdió 20) y fue la segunda en Dubai donde ya había sido subcampeón en 2024.

En el inicio de la jornada Los Pumas 7s superaron a Francia 15 a 12 con dos tries de Lucho González (tryman del torneo) y uno de Marcos Moneta. Previamente, para llegar invictos a semifinales los argentinos le habían ganado el sábado a Sudáfrica (26-19), Estados Unidos (35-24) y Australia (26-17).

El SVNS Series continuará la semana próxima en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con la disputa de la segunda etapa.

Lo que viene para Los Pumas 7s

SVNS Series

5 y 6 de diciembre Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero Singapur

6 y 7 de febrero Perth

6 y 7 de marzo Vancouver

13 y 14 de marzo Nueva York

SVNS World Championship