Lucas Martínez Quarta observó el partido desde el banco de suplentes —luego de haber visto la tarjeta roja en el arranque del cruce ante Boca—, su respaldo público al plantel reforzó el clima de confianza.

Martínez Quarta aseguró que El Millonario será el campeón.

En el fútbol argentino, este tipo de definiciones suelen despertar lecturas rápidas entre los simpatizantes: para algunos, es una muestra de convicción interna; para otros, un compromiso alto justo antes de encarar el tramo más exigente del torneo.

Lo que viene para River en el Torneo Clausura

Con el boleto a semifinales asegurado tras imponerse por la mínima ante Instituto, River ya puso la mira en Independiente, rival al que enfrentará en el estadio Monumental por un lugar en la definición del Torneo Clausura.

El desafío será de máxima exigencia en Núñez, donde el equipo buscará transformar la promesa de Lucas Martínez Quarta en un paso concreto hacia el título, mientras la ilusión del mundo River se enciende en la antesala de un cruce decisivo.