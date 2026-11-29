La clasificación de River a las semifinales del Torneo Clausura no solo dejó un valioso 1-0 fuera de casa frente a Instituto en Córdoba, sino también un mensaje directo y sin rodeos de Lucas Martínez Quarta hacia los hinchas.
El defensor millonario dejó una frase cargada de ilusión tras el triunfo 1-0 de River ante Instituto en Alta Córdoba
La clasificación de River a las semifinales del Torneo Clausura no solo dejó un valioso 1-0 fuera de casa frente a Instituto en Córdoba, sino también un mensaje directo y sin rodeos de Lucas Martínez Quarta hacia los hinchas.
Tras el pitazo final en Alta Córdoba, el defensor dialogó con la prensa y, cuando le consultaron qué quería decirle a la gente del Millonario en la recta decisiva del certamen, respondió sin dudarlo: "Nada, que vamos a salir campeones".
La frase del defensor llega en plena definición del Torneo Clausura, cuando cada detalle pesa y la expectativa de los hinchas de River está latente.
Lucas Martínez Quarta observó el partido desde el banco de suplentes —luego de haber visto la tarjeta roja en el arranque del cruce ante Boca—, su respaldo público al plantel reforzó el clima de confianza.
En el fútbol argentino, este tipo de definiciones suelen despertar lecturas rápidas entre los simpatizantes: para algunos, es una muestra de convicción interna; para otros, un compromiso alto justo antes de encarar el tramo más exigente del torneo.
Con el boleto a semifinales asegurado tras imponerse por la mínima ante Instituto, River ya puso la mira en Independiente, rival al que enfrentará en el estadio Monumental por un lugar en la definición del Torneo Clausura.
El desafío será de máxima exigencia en Núñez, donde el equipo buscará transformar la promesa de Lucas Martínez Quarta en un paso concreto hacia el título, mientras la ilusión del mundo River se enciende en la antesala de un cruce decisivo.