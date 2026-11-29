En términos concretos, el vinagre no es una solución mágica ni un insecticida total, pero sí un recurso casero de uso frecuente. Antes de aplicarlo en puertas, pisos o marcos, conviene revisar el material de la superficie para no manchar ni deteriorar acabados sensibles.

Creencias de limpieza y uso práctico en puertas y accesos

Quienes recurren a este hábito de colocar vinagre en las entradas suelen moverse entre una mirada simbólica y un criterio doméstico: