Si ya sacaste los mangueras al jardín para darles otro año de uso en tus plantas o pileta y tienes una que está sin uso o rota, puedes transformarla en un tesoro para tu jardín. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto son las mangueras que se pinchan del mismo uso y que suele quedar abandonadas o rotas en algún rincón de la casa. Lejos de ser una simple basura, su largo y material de goma pueden tener una segunda vida en una silla.
Renová tu jardín: cómo hacer una silla de exterior reutilizando una manguera rota
Reutilizar materiales en desuso es una alternativa práctica y útil para renovar tu casa sin hacer grandes gastos. Por eso con tan soloo combinar la estructura de una silla rota con una manguera vieja podrás crear un asiento para jardín totalmente renovado, en un proceso rápido, sencillo y de gran resistencia.
Para ponerte manos a la obra vas a necesitar la estructura metálica o armazón que funcione como soporte base, una manguera en desuso, deteriorada o pinchada y ganchos de plástico o silicona caliente para asegurar los extremos y fijar el tejido.
El paso a paso es de dificultad media. Primero tomá la estructura de la silla rota, retira los restos del asiento o respaldo anterior. Ahora atá firmemente el extremo inicial de la manguera en uno de los bordes del armazón para evitar que se desplace al comenzar.
Empezá a tejer y envolver la manguera a lo largo de la estructura metálica, cubriendo tanto la base del asiento como la zona del respaldo. El material flexible de la manguera permite entrecruzar las tiras para formar una trama firme, estética y cómoda.
Tené en cuenta de mantener el tramo tirante durante todo el procedimiento para garantizar que el entramado quede estable al momento de sentarse. Al terminar el recubrimiento completo, recortá el sobrante y agarrá los extremos finales con bridas bien ajustadas para asegurar la fijación del tejido.
De esta forma, con dos elementos ideales del reciclaje tendrás una silla de exterior vistoso, sumamente durable y resistente a las condiciones climáticas del jardín.
En pocas palabras
- Renová tu jardín: recicla una manguera vieja y una estructura de silla rota en menos de 5 minutos.
- Materiales: necesitarás la estructura de la silla, una manguera en desuso y ganchos o silicona caliente para fijar.
- Proceso: envuelve la manguera en la estructura creando una trama firme y resistente para un asiento duradero.