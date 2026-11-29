Para ponerte manos a la obra vas a necesitar la estructura metálica o armazón que funcione como soporte base, una manguera en desuso, deteriorada o pinchada y ganchos de plástico o silicona caliente para asegurar los extremos y fijar el tejido.

El paso a paso es de dificultad media. Primero tomá la estructura de la silla rota, retira los restos del asiento o respaldo anterior. Ahora atá firmemente el extremo inicial de la manguera en uno de los bordes del armazón para evitar que se desplace al comenzar.

Tan solo reutilizando una manguera tendrás esta increíble silla.

Empezá a tejer y envolver la manguera a lo largo de la estructura metálica, cubriendo tanto la base del asiento como la zona del respaldo. El material flexible de la manguera permite entrecruzar las tiras para formar una trama firme, estética y cómoda.

Tené en cuenta de mantener el tramo tirante durante todo el procedimiento para garantizar que el entramado quede estable al momento de sentarse. Al terminar el recubrimiento completo, recortá el sobrante y agarrá los extremos finales con bridas bien ajustadas para asegurar la fijación del tejido.

De esta forma, con dos elementos ideales del reciclaje tendrás una silla de exterior vistoso, sumamente durable y resistente a las condiciones climáticas del jardín.