Por otro lado confirmaron condiciones de inestabilidad atmosférica con probabilidad de tormentas nocturnas en los oasis Centro y Sur, mientras que en la alta montaña el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día.

Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros en cortos períodos, con tormentas que comenzarán por la tarde en el Sur y llegarán por la noche al Este.

Zonas bajo alerta amarilla por tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas localmente fuertes para distintos departamentos mendocinos, dividida por franjas horarias: