Este domingo se presentó caluroso e inestable en Mendoza, con una temperatura máxima que trepará hasta los 35°C y una mínima de 21°C, según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas. La jornada contará con vientos moderados del noreste y desarrollo de tormentas aisladas hacia la noche.
Por otro lado confirmaron condiciones de inestabilidad atmosférica con probabilidad de tormentas nocturnas en los oasis Centro y Sur, mientras que en la alta montaña el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día.
Zonas bajo alerta amarilla por tormentas y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas localmente fuertes para distintos departamentos mendocinos, dividida por franjas horarias:
- Durante la tarde y la noche: General Alvear y zona baja de San Rafael.
- Durante la noche: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
De acuerdo con el organismo oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en las zonas más afectadas.
En pocas palabras
- Alerta amarilla: el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por tormentas fuertes en Mendoza.
- Condiciones climáticas: se esperan lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo desde la tarde y noche.
- Temperaturas: la máxima pronosticada para el domingo es de 35°C, con una mínima de 21°C.