Después de evaluar distintas alternativas, eligió especializarse en perritos calientes gourmet para cubrir un hueco de mercado en Madrid. Así nació Doggy Bravo, una marca en la que cuidó cada detalle, desde la elección del pan hasta catas a ciegas para seleccionar salchichas y salsas.

Bernardo, dueño de Doggy Bravo.

Los primeros meses de trabajo fueron muy difíciles: el local estaba casi vacío, sus ahorros se agotaban y en su entorno dudaban de la decisión de llevar a cabo este emprendimiento. Sin embargo, al notar que la gente caminaba frente al negocio atenta a sus celulares, entendió que debía captar a sus clientes a través de internet.

Ayudado por dos jóvenes comunicadores, superó la vergüenza inicial y comenzó a protagonizar videos promocionales con humor mostrando su historia. Esta idea impulsó las ventas y volvió viral la marca, pasando de 120 seguidores en Instagram a decenas de miles en esa red y en TikTok.

El éxito le permitió abrir una sucursal en Tenerife y recibir 160 solicitudes de franquicia, la mitad provenientes del exterior. Hoy, a sus 65 años, vende cientos de panchos diarios y alienta a otros a no quedarse paralizados por la edad.