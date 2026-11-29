Cuando una persona pierde su trabajo después de años allí, pareciera que el futuro se ve borroso y entran las dudas sobre qué paso seguir. Sin embargo, a este hombre lo despidieron con 55 años por ser muy grande para la empresa sin saber que su emprendimiento posterior tendría sus frutos en los años siguientes.
Con 55 años lo echaron de su trabajo, invirtió sus ahorros en un local de comida rápida y 10 años después su éxito llegó
El hombre pasó de ser directivo en multinacionales a vender comida rápida sin experiencia, pero creó su propia marca y logró cientos de ventas por día
Lo despidieron de su trabajo por ser "viejo" y hoy vende con éxito en su emprendimiento
Bernardo Rivero es un economista español que fue despedido a los 55 años de su puesto como directivo en multinacionales. A pesar de contar con 30 años de experiencia, un máster y ser bilingüe, se encontró con que el mercado laboral le cerraba las puertas debido a su edad. Durante años hizo trabajos independientes, pero sentía la necesidad de encarar un emprendimiento propio que lo motivara.
La inspiración le llegó al conocer la historia de Harland Sanders, fundador de KFC, quien comenzó su emprendimiento a los 62 años. Motivado por ese ejemplo, el hombre decidió probar suerte en la gastronomía a esa misma edad y encarar un trabajo diferente.
Después de evaluar distintas alternativas, eligió especializarse en perritos calientes gourmet para cubrir un hueco de mercado en Madrid. Así nació Doggy Bravo, una marca en la que cuidó cada detalle, desde la elección del pan hasta catas a ciegas para seleccionar salchichas y salsas.
Los primeros meses de trabajo fueron muy difíciles: el local estaba casi vacío, sus ahorros se agotaban y en su entorno dudaban de la decisión de llevar a cabo este emprendimiento. Sin embargo, al notar que la gente caminaba frente al negocio atenta a sus celulares, entendió que debía captar a sus clientes a través de internet.
Ayudado por dos jóvenes comunicadores, superó la vergüenza inicial y comenzó a protagonizar videos promocionales con humor mostrando su historia. Esta idea impulsó las ventas y volvió viral la marca, pasando de 120 seguidores en Instagram a decenas de miles en esa red y en TikTok.
El éxito le permitió abrir una sucursal en Tenerife y recibir 160 solicitudes de franquicia, la mitad provenientes del exterior. Hoy, a sus 65 años, vende cientos de panchos diarios y alienta a otros a no quedarse paralizados por la edad.
En pocas palabras
- Despido a los 55: un directivo español perdió su trabajo por su edad y decidió emprender.
- Éxito en comida rápida: creó Doggy Bravo, un local de perritos calientes gourmet que se volvió viral en redes.
- Expansión del negocio: el emprendimiento crece con franquicias y cientos de ventas diarias, inspirando a otros.