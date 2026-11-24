En segundos, el mecanismo comenzó a arrastrarla hacia su interior y los equipos de emergencia tardaron aproximadamente veinte minutos en liberarla. Después fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde los cirujanos se enfrentaron a una lesión devastadora.

La operación duró unas ocho horas y los médicos tuvieron que controlar una hemorragia grave y trabajar sobre los tejidos arrancados para intentar salvarle la vida y recuperar parte de su cuero cabelludo.

La mujer afectada.

Aunque Monica sobrevivió, los especialistas habían conseguido volver a unir aproximadamente el 75 % de la zona desprendida, aunque todavía necesitaría procedimientos reconstructivos. Pero había otro detalle detrás de aquel accidente: el trabajo no le daba seguro médico.

Había comenzado a trabajar en ese lugar hacían pocos días y cuando se investigó las condiciones de la fábrica se encontró una infracción grave relacionada con la protección de maquinaria.

Su caso expuso un peligro conocido en los entornos industriales: cuando el cabello, la ropa o una parte del cuerpo entran en contacto con maquinaria en movimiento, el mecanismo puede atraparlos antes de que la persona tenga tiempo de reaccionar.