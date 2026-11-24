Monica Thayer llevaba apenas seis días en su nuevo trabajo cuando la tragedia la alcanzó: su cabello quedó atrapado en una máquina industrial. La fuerza del mecanismo le arrancó gran parte del cuero cabelludo y la dejó atrapada, incapaz de alcanzar el botón de emergencia. Te contamos todos los detalles de lo ocurrido.
Monica había llegado a aquella fábrica buscando una oportunidad laboral, pero seis días después, estaba en un hospital, recuperándose de una operación de ocho horas, mientras las autoridades investigaban las condiciones de seguridad de la máquina que la había lesionado.
El cabello de una mujer quedó atrapado en maquinaria de fábrica y casi muere
Tenía 25 años y trabajaba en JR Engineering, una fábrica de Barberton, Ohio, donde se procesaban tubos de acero. Era el 2 de julio de 2012 y Monica estaba limpiando una máquina cuando su cabello quedó enganchado en una de las piezas móviles.
En segundos, el mecanismo comenzó a arrastrarla hacia su interior y los equipos de emergencia tardaron aproximadamente veinte minutos en liberarla. Después fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde los cirujanos se enfrentaron a una lesión devastadora.
La operación duró unas ocho horas y los médicos tuvieron que controlar una hemorragia grave y trabajar sobre los tejidos arrancados para intentar salvarle la vida y recuperar parte de su cuero cabelludo.
Aunque Monica sobrevivió, los especialistas habían conseguido volver a unir aproximadamente el 75 % de la zona desprendida, aunque todavía necesitaría procedimientos reconstructivos. Pero había otro detalle detrás de aquel accidente: el trabajo no le daba seguro médico.
Había comenzado a trabajar en ese lugar hacían pocos días y cuando se investigó las condiciones de la fábrica se encontró una infracción grave relacionada con la protección de maquinaria.
Su caso expuso un peligro conocido en los entornos industriales: cuando el cabello, la ropa o una parte del cuerpo entran en contacto con maquinaria en movimiento, el mecanismo puede atraparlos antes de que la persona tenga tiempo de reaccionar.
En pocas palabras
- Joven accidentada: Mónica Thayer sufrió un grave accidente laboral a los seis días de su nuevo empleo.
- Atrapada por máquina: su cabello quedó enganchado en una máquina industrial, causándole la pérdida de gran parte del cuero cabelludo.
- Investigación y seguro: tras una compleja operación, se descubrió que la fábrica tenía una infracción grave en seguridad y no ofrecía seguro médico.