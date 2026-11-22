Una joven de 27 años debió ser rescatada y hospitalizada luego de sufrir una fuerte caída en el Cerro Arco, en el departamento de Las Heras. Según informaron fuentes policiales, la víctima rodó entre 15 y 20 metros por la ladera y sufrió diversas lesiones de consideración.
Rescataron a una joven de 27 años tras caer unos 20 metros en el Cerro Arco
La mujer sufrió politraumatismos, fractura de tabique y una luxación de hombro al rodar por la ladera. Efectivos policiales y de la UMAR la asistieron antes de su traslado al Hospital Lagomaggiore
El hecho se registró alrededor de las 19.45, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una excursionista accidentada en el circuito pedemontano. Ante la emergencia, efectivos de la Comisaría 43° y personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) acudieron rápidamente al lugar para asistir a la mujer.
Al llegar al sector donde se encontraba la víctima, los uniformados constataron que presentaba múltiples golpes producto del deslizamiento por el terreno irregular, por lo que solicitaron apoyo sanitario urgente.
Diagnóstico médico y traslado hospitalario
Minutos después arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Tras examinarla en el sitio, el médico interviniente diagnosticó politraumatismos leves, fractura de tabique nasal, luxación de hombro, traumatismos en el maxilar y una herida cortante en uno de sus brazos.
Una vez estabilizada, la joven fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para recibir atención especializada y estudios de mayor complejidad. En el caso intervinieron las autoridades de la jurisdicción, quienes labraron las actuaciones de rigor.
En pocas palabras
- Rescate en Cerro Arco: una oven de 27 años fue auxiliada tras caer 15-20 metros por la ladera.
- Lesiones sufridas: politraumatismos, fractura de tabique nasal y luxación de hombro.
- Traslado médico: la mujer fue asistida por UMAR y SEC, y derivada al Hospital Lagomaggiore.