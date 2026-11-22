El hecho se registró alrededor de las 19.45, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una excursionista accidentada en el circuito pedemontano. Ante la emergencia, efectivos de la Comisaría 43° y personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) acudieron rápidamente al lugar para asistir a la mujer.

Personal de la Comisaría 43°, la UMAR y el Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a la mujer en el lugar antes de trasladarla al Hospital Lagomaggiore.

Al llegar al sector donde se encontraba la víctima, los uniformados constataron que presentaba múltiples golpes producto del deslizamiento por el terreno irregular, por lo que solicitaron apoyo sanitario urgente.