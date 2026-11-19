Un profesor de jiu-jitsu noqueó a un joven lo dejó convulsionando. El incidente se produjo luego de que ambos se cruzaran en un accidente de tránsito, el especialista en artes marciales agredió brutalmente de tal forma a Pablo, la víctima, que lo dejó inconsciente.
Un profesor de jiu-jitsu noqueó a un joven de una trompada y lo dejó convulsionando
Un profesor de jiu-jitsu agredió a un joven tras un accidente de tránsito y lo dejó convulsionando. La víctima relató que fue agredido sin mediar palabra
Un incidente de tránsito ocurrido a las 5.40 de la madrugada del 27 de septiembre en Mauricio Yadarola al 1700, en inmediaciones del complejo Forja de Córdoba capital, derivó en una agresión que dejó a Pablo internado en terapia intensiva.
Tras ser colisionado por una camioneta, el joven detuvo su auto unos metros más adelante, tomó fotografías de los daños para el trámite del seguro y regresó hacia el otro vehículo para solicitar la documentación.
En diálogo con El Doce, relató el cruce inicial: “Me acerco a la camioneta y le digo ‘dame los datos para hacer lo del seguro’. Se baja el acompañante y me echa, me dice ‘tomate el palo’”.
Inmediatamente después, el conductor descendió y lo atacó sin mediar palabra: “Viene el que manejaba y me pega de costado en la mandíbula, caigo y pegué la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar”.
Pablo perdió el conocimiento en el acto y los ocupantes de la camioneta huyeron de la escena. “Me dejaron ahí tirado”, afirmó. Cuando la Policía Urbana acudió al lugar, el cuadro clínico era tan grave que los efectivos dudaron de sus signos vitales: “Pensaron que estaba muerto. No tenía pulso, nada, pegué con la cabeza”, señaló.
Derivado de urgencia al Hospital de Urgencias, los médicos constataron un coágulo cerebral y permaneció cinco días internado en terapia intensiva. En declaraciones, dimensionó la gravedad de las secuelas: “Tuve suerte porque, gracias a Dios, cuando me pegó la cabeza… por un centímetro no me morí en el momento. Estuve convulsionando, tengo un hematoma y a veces me mareo un poco, pero estoy bien”.
La víctima identificó al presunto agresor como Kevin Luna, de 33 años, quien se desempeñaría como profesor de jiu-jitsu. Pese a haber presentado videos y testimonios ante la Unidad Judicial 13, Pablo denunció la falta de avances procesales a dos meses del hecho: "Nunca se abrió la causa, nunca fueron a detener a esta persona ni la llamaron para que declare".
Mientras continúa bajo tratamiento médico con anticonvulsivos y antibióticos, el joven reclama respuestas a la fiscalía ante la libertad del señalado atacante.
En pocas palabras
- Agresión de un profesor jiu-jitsu: un joven fue noqueado y quedó convulsionando tras un incidente de tránsito.
- Contexto del hecho: la víctima detuvo su auto tras ser colisionado y fue atacado sin mediar palabra.
- Situación judicial: a dos meses del suceso, la víctima denuncia falta de avances en la causa contra el agresor.