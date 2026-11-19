En diálogo con El Doce, relató el cruce inicial: “Me acerco a la camioneta y le digo ‘dame los datos para hacer lo del seguro’. Se baja el acompañante y me echa, me dice ‘tomate el palo’”.

Inmediatamente después, el conductor descendió y lo atacó sin mediar palabra: “Viene el que manejaba y me pega de costado en la mandíbula, caigo y pegué la cabeza contra el suelo y empiezo a convulsionar”.

Pablo perdió el conocimiento en el acto y los ocupantes de la camioneta huyeron de la escena. “Me dejaron ahí tirado”, afirmó. Cuando la Policía Urbana acudió al lugar, el cuadro clínico era tan grave que los efectivos dudaron de sus signos vitales: “Pensaron que estaba muerto. No tenía pulso, nada, pegué con la cabeza”, señaló.

Derivado de urgencia al Hospital de Urgencias, los médicos constataron un coágulo cerebral y permaneció cinco días internado en terapia intensiva. En declaraciones, dimensionó la gravedad de las secuelas: “Tuve suerte porque, gracias a Dios, cuando me pegó la cabeza… por un centímetro no me morí en el momento. Estuve convulsionando, tengo un hematoma y a veces me mareo un poco, pero estoy bien”.

La víctima identificó al presunto agresor como Kevin Luna, de 33 años, quien se desempeñaría como profesor de jiu-jitsu. Pese a haber presentado videos y testimonios ante la Unidad Judicial 13, Pablo denunció la falta de avances procesales a dos meses del hecho: "Nunca se abrió la causa, nunca fueron a detener a esta persona ni la llamaron para que declare".

Mientras continúa bajo tratamiento médico con anticonvulsivos y antibióticos, el joven reclama respuestas a la fiscalía ante la libertad del señalado atacante.