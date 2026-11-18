El paso fortuito de una patrulla por la calle Montes de Oca, de Godoy Cruz, el sábado por la mañana dio inicio a un caso que todavía deja muchas dudas, un detenido y un octogenario muy golpeado que permanece grave tras sufrir una golpiza.
Un anciano está grave tras una brutal golpiza en Godoy Cruz y su hijo quedó detenido
Un hombre de 85 años sigue grave, lleno de golpes. El sospechoso es su hijo. Las dudas tras las primeras horas de la pesquisa
Lo último que se supo fue que el sospechoso fue imputado por tentativa de homicidio y que será sometido a pericias psiquiátricas. Esto último se debe a su extraño comportamiento al dialogar con los oficiales, tal como se relata en las líneas que siguen.
Un patrullaje distinto en Godoy Cruz
Según fuentes allegadas a la causa, la patrulla venía haciendo su recorrido de rutina cuando un sujeto inició un diálogo con los agentes. No había pedido un móvil ni el móvil estaba ahí por algo en especial, salvo el patrullaje corriente.
-Vengan a mi casa, mi papá está mal- pidió el hombre, identificado como Walter Morales.
Al entrar al domicilio, los policías se encontraron con el padre, Oscar Morales (85), muy golpeado, especialmente en la cabeza. Era difícil pedirle explicaciones porque apenas balbuceaba.
Apoyada, no muy lejos, había un arma de fuego.
La versión del hijo es que el padre había amenazado con matarlo y que por eso se había desatado la golpiza, una explicación que la fiscal a cargo de la causa, Claudia Ríos, está evaluando, aunque trascendió que para los investigadores no termina de cerrar.
El octogenario fue trasladado al hospital -parece que sufrió golpes con un palo y tenía hematomas por todas partes- y el hijo fue detenido. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que no lo van a liberar hasta someterlo a pericias psiquiátricas y hasta que se averigüe el origen del arma de fuego.
Un antecedente insoslayable
Al trascender este hecho, muchos recordaron otro episodio ocurrido este año que también involucra el maltrato hacia los adultos mayores.
El 10 de mayo pasado, cerca de las 10.50, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales llegaron a una casa ubicada sobre la calle Javier Morales, también en Godoy Cruz.
Adentro agonizaba Francisco Carlos Morán (72), con signos de desnutrición severa y con dos palabras que repetía obsesivamente: "Tengo hambre".
Más tarde contaron algunos policías que por piedad le fueron a comprar dos o tres tortitas y que el pobre señor las engulló prácticamente de un bocado. Alrededor, cosas amontonadas, desorden. Abandono.
Como informó en su momento Diario UNO, los médicos constataron además que tenía múltiples hematomas en el rostro y en distintas partes del cuerpo, aparte de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Murió poco después.
Según aquel expediente, su hijo -Sergio Morán (41), quien fue capturado el 24 de mayo mediante el Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia- lo dejó morir de inanición, por lo que fue condenado a 5 años de cárcel, una pena que también incluyó una causa previa de violencia de género.
En pocas palabras
- Agresión en Godoy Cruz: un hombre de 85 años permanece internado en grave estado tras ser golpeado -aparentemente-por su propio hijo.
- Pericias psiquiátricas: la fiscal Claudia Ríos ordenó exámenes mentales para el detenido debido a su comportamiento algo errático durante el procedimiento policial.
- Antecedente judicial: el caso recuerda un episodio de abandono previo ocurrido en Godoy Cruz durante el mes de mayo.