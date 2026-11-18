-Vengan a mi casa, mi papá está mal- pidió el hombre, identificado como Walter Morales.

Al entrar al domicilio, los policías se encontraron con el padre, Oscar Morales (85), muy golpeado, especialmente en la cabeza. Era difícil pedirle explicaciones porque apenas balbuceaba.

Apoyada, no muy lejos, había un arma de fuego.

La versión del hijo es que el padre había amenazado con matarlo y que por eso se había desatado la golpiza, una explicación que la fiscal a cargo de la causa, Claudia Ríos, está evaluando, aunque trascendió que para los investigadores no termina de cerrar.

El octogenario fue trasladado al hospital -parece que sufrió golpes con un palo y tenía hematomas por todas partes- y el hijo fue detenido. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que no lo van a liberar hasta someterlo a pericias psiquiátricas y hasta que se averigüe el origen del arma de fuego.

Un antecedente insoslayable

Al trascender este hecho, muchos recordaron otro episodio ocurrido este año que también involucra el maltrato hacia los adultos mayores.

El 10 de mayo pasado, cerca de las 10.50, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales llegaron a una casa ubicada sobre la calle Javier Morales, también en Godoy Cruz.

Adentro agonizaba Francisco Carlos Morán (72), con signos de desnutrición severa y con dos palabras que repetía obsesivamente: "Tengo hambre".

Más tarde contaron algunos policías que por piedad le fueron a comprar dos o tres tortitas y que el pobre señor las engulló prácticamente de un bocado. Alrededor, cosas amontonadas, desorden. Abandono.

Como informó en su momento Diario UNO, los médicos constataron además que tenía múltiples hematomas en el rostro y en distintas partes del cuerpo, aparte de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Murió poco después.

Según aquel expediente, su hijo -Sergio Morán (41), quien fue capturado el 24 de mayo mediante el Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia- lo dejó morir de inanición, por lo que fue condenado a 5 años de cárcel, una pena que también incluyó una causa previa de violencia de género.