La drástica decisión que tomó el club de rugby con el entrenador detenido por la brutal golpiza en Córdoba

“La institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos”, señalaron las autoridades en el texto difundido.

En el mismo mensaje, el club fijó postura frente a lo sucedido con tres definiciones centrales:

Repudio tajante: Expresó su “más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia, en cualquiera de sus formas”.

Expresó su “más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia, en cualquiera de sus formas”. Sanción vigente hasta el fallo: Tanto la desvinculación de sus cargos como la suspensión societaria se mantendrán firmes hasta que la Justicia dicte una resolución definitiva en la causa.

Tanto la desvinculación de sus cargos como la suspensión societaria se mantendrán firmes hasta que la Justicia dicte una resolución definitiva en la causa. Compromiso formativo: La entidad remarcó que su objetivo principal es consolidar un espacio de formación para niños y adolescentes sustentado en valores como el respeto, el compañerismo y la solidaridad.

El ataque en barrio Docta y la palabra del abogado defensor

El episodio que originó el escándalo ocurrió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 21, en un local gastronómico del barrio Docta. Según quedó registrado en las filmaciones del comercio, Díaz ingresó al lugar acompañado por su pareja y comenzó a increpar a Mauro, un cliente al que acusó de haber mirado a la mujer.

Tras un primer cruce verbal, el entrenador regresó hacia la mesa de la víctima y le propinó más de diez trompadas en el rostro. Lejos de detenerse, lo arrinconó en un depósito del establecimiento, donde continuó golpeándolo con piñas y patadas mientras permanecía tirado en el piso. Como consecuencia del ataque, el médico sufrió una fractura en la zona de la órbita izquierda y debió recibir atención hospitalaria.

En paralelo al avance de la causa judicial, el abogado del acusado, Juan Pablo Bastos, reconoció públicamente que su defendido se encuentra arrepentido y dispuesto a reparar el daño ocasionado. Al referirse al detonante de la discusión, el letrado mencionó una supuesta “mirada impúdica” hacia la pareja del entrenador, aunque aclaró que esa situación no justificaba de ninguna manera la violenta reacción posterior.