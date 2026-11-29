La continuidad de Pablo De Muner

La prioridad es la continuidad del entrenador Pablo De Muner y el presidente José Mansur fue claro tras el ascenso del Tomba a la Liga Profesional. "Nosotros estamos muy agradecidos con Pablo y todo su cuerpo técnico. Nuestra idea es que siga y darle continuidad al proceso. De parte nuestra queremos que se quede", dijo.

Pablo De Muner le manifestó a la dirigencia la idea de continuar ligado a la institución. Se siente muy bien y pretende seguir conduciendo al equipo en la Liga Profesional.

De Muner había anticipado su deseo de dirigir en Primera División. Su único antecedente en la máxima categoría del fútbol argentino fue en Defensa y Justicia entre mediados de 2024 y 2025, período en el que además disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Godoy Cruz vuelve a los entrenamientos el 14 de diciembre

El Tomba no volverá a tener acción oficial en lo que resta de este 2026, por eso el plantel fue licenciado y regresará el próximo 14 de diciembre a los entrenamientos.

El defensor Esteban Burgos es uno de los jugadores que debe renovar su contrato en Godoy Cruz.

El 31 de diciembre vencen los vínculos de Esteban Burgos, Gastón Gil Romero y Francisco Gerometa, por lo que la dirigencia de Godoy Cruz buscará hacerles un nuevo contrato para que puedan continuar vistiendo la camiseta del Bodeguero de cara al 2027.

Con el regreso a la máxima categoría ya asegurado, el presidente tombino, José Mansur, negocia la llegada de algunos refuerzos. Además son 15 los jugadores cedidos a otros clubes, cuya situación contractual deberá resolverse de cara a la próxima temporada.

Ellos son: