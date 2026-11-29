A la hora de elegir carne en el supermercado, muchas personas se fijan solo en el precio. Sin embargo, un carnicero advierte que esto es un error que nos puede costar muy caro porque hay que tener en cuenta un pequeño detalle para corte espectacular y es el tipo de corte que nunca deberías comprar.
Aunque comprar en las góndolas del supermercado resulte rápido y cómodo, no todo lo que luce rojo brillante dentro del empaque garantiza buena calidad ni frescura.
Cuáles son los 3 cortes de carne que nunca deberías comprar en la carnicería del supermercado
Un carnicero con toda una vida de oficio al frente del mostrador comparte su regla de oro para elegir cortes de la carne utilizando los ojos, la nariz y la paciencia. Por eso revela los tres cortes específicos que jamás suma a su carrito y explica cómo comprar mejor:
La carne molida preenvasada es el primer caso. Las bandejas selladas suelen prepararse con un rompecabezas de recortes de distintos animales procesados días atrás. El color rojo vivo de estos empaques se mantiene mediante gases en atmósferas modificadas que estabilizan la tonalidad superficial, pero no detienen la oxidación interna ni reducen el riesgo bacteriano de la mezcla.
El consejo del carnicero en este caso es pedir que muelan en el momento un corte entero reconocible, como paleta, aguja o tapa de asado.
Los filetes ultrafinos para milanesa es otro. Las láminas delgadísimas de dos o tres milímetros se ofrecen como una opción rápida, pero al contacto con la sartén pierden su jugo, se achican y quedan secas como cartón. Además, estos paquetes suelen esconder rebabas y piezas de varios músculos cortados sin respetar la fibra. La recomendación es encargar filetes de 1 a 1,5 centímetros de grosor (de cuadril, tapa de cuadril o peceto) y aplanarlos suavemente en casa.
Por último con las costeletas y costillas preadobadas o inyectadas hay que tener cuidado. Los sazonados intensos y las marinaras con salmuera se utilizan frecuentemente para maquillar aromas de piezas cansadas e inflar el peso de la bandeja reteniendo agua mediante sodio y fosfatos.
Esto le da a la carne una textura esponjosa y sin sabor. Por eso, la alternativa es elegir piezas al natural, con grasa blanca y firme, para condimentarlas en la casa.
Además, el carnicero aconseja revisar que las bandejas no tengan charcos de líquido acumulado y optar por piezas enteras para asegurar una excelente compra.
En pocas palabras
- Cortes a evitar: el experto señala 3 cortes de carne de supermercado que los conocedores nunca comprarían.
- Carne molida y milanesas: advierte sobre la carne molida preenvasada y los filetes ultrafinos para milanesas, recomendando alternativas frescas.
- Adobados y marinados: alerta sobre las costeletas y costillas preadobadas o inyectadas, sugiriendo elegir piezas al natural.