La carne molida preenvasada es el primer caso. Las bandejas selladas suelen prepararse con un rompecabezas de recortes de distintos animales procesados días atrás. El color rojo vivo de estos empaques se mantiene mediante gases en atmósferas modificadas que estabilizan la tonalidad superficial, pero no detienen la oxidación interna ni reducen el riesgo bacteriano de la mezcla.

El consejo del carnicero en este caso es pedir que muelan en el momento un corte entero reconocible, como paleta, aguja o tapa de asado.

Un carnicero aconseja que es mejor pedir tu corte de carne en la carnicería y no en el supermercado. Sino, hay que evitar empaques con burbujas, grasas amarillentas, cortes parejo o brillosos.

Los filetes ultrafinos para milanesa es otro. Las láminas delgadísimas de dos o tres milímetros se ofrecen como una opción rápida, pero al contacto con la sartén pierden su jugo, se achican y quedan secas como cartón. Además, estos paquetes suelen esconder rebabas y piezas de varios músculos cortados sin respetar la fibra. La recomendación es encargar filetes de 1 a 1,5 centímetros de grosor (de cuadril, tapa de cuadril o peceto) y aplanarlos suavemente en casa.

Por último con las costeletas y costillas preadobadas o inyectadas hay que tener cuidado. Los sazonados intensos y las marinaras con salmuera se utilizan frecuentemente para maquillar aromas de piezas cansadas e inflar el peso de la bandeja reteniendo agua mediante sodio y fosfatos.

Esto le da a la carne una textura esponjosa y sin sabor. Por eso, la alternativa es elegir piezas al natural, con grasa blanca y firme, para condimentarlas en la casa.

Además, el carnicero aconseja revisar que las bandejas no tengan charcos de líquido acumulado y optar por piezas enteras para asegurar una excelente compra.