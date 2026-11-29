Durante casi tres meses, la niña permaneció cautiva en una vivienda de San Lorenzo della Costa, cerca de Santa Margherita Ligure. Los investigadores consiguieron localizar el escondite y organizaron un operativo con una unidad especializada en intervenciones de alto riesgo.

Entre ellos estaba un agente conocido como comandante Alfa, cuya identidad se mantenía protegida. El día del rescate, él encontró a la niña sentada en el suelo, jugando mientras el televisor estaba encendido a un volumen muy alto.

Al notar su miedo ante la entrada de hombres armados, se quitó el pasamontañas, se acercó y la abrazó. Le explicó que había ido a buscarla para llevarla de regreso con su madre. La operación permitió liberarla y detener a los responsables.

Un reencuentro con un abrazo que llegó 25 años después.

Esa misma noche, la niña regresó a su casa y después de 79 días, pudo abrazar nuevamente a su mamá y a su papá y los tres secuestradores fueron condenados a veinte años de prisión.

Con el paso del tiempo, Patrizia creció, formó una familia y el comandante continuó su carrera y publicó en 2015 el libro Cuore di rondine, en el que relató distintas experiencias de su trabajo. En noviembre de ese año, durante una presentación del libro en Verona, ambos volvieron a encontrarse después de 25 años.

En el primer encuentro Alfa la reconoció inmediatamente, aunque ya era una mujer adulta. Cuando comenzó a contarle lo sucedido aquella tarde de 1990, Patrizia se emocionó y le dijo que todavía recordaba su voz.

25 años después de aquel rescate, la niña que había encontrado a un hombre con el rostro cubierto pudo volver a abrazarlo y agradecerle por haberla llevado de regreso a casa.