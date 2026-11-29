En 1990, una niña de ocho años llevaba 79 días secuestrada cuando un grupo de policías irrumpió en la casa donde estaba encerrada. Uno de los agentes entró en su habitación con el rostro cubierto por un pasamontañas negro, pero al verla asustada tomó una decisión inesperada.
Un policía se quitó el pasamontañas durante un rescate para no asustar a una niña: 25 años después se reencontraron
Un operativo policial hizo que el agente tomara una decisión inesperada y aquel gesto volvió a unirlos en un emotivo reencuentro que ella todavía recuerda
El hombre se descubrió la cara para que la pequeña pudiera confiar en él. Veinticinco años después, volverían a encontrarse y ella todavía recordaría un detalle de aquel momento: su voz.
Durante el rescate de una niña, un policía se quitó el pasamontañas y ella aún recuerda el gesto
La niña era Patrizia Tacchella había sido raptada el 29 de enero de 1990 en Italia y como era hija de un empresario relacionado con la marca de ropa Carrera, los secuestradores pretendían conseguir una fortuna a cambio de su liberación.
Durante casi tres meses, la niña permaneció cautiva en una vivienda de San Lorenzo della Costa, cerca de Santa Margherita Ligure. Los investigadores consiguieron localizar el escondite y organizaron un operativo con una unidad especializada en intervenciones de alto riesgo.
Entre ellos estaba un agente conocido como comandante Alfa, cuya identidad se mantenía protegida. El día del rescate, él encontró a la niña sentada en el suelo, jugando mientras el televisor estaba encendido a un volumen muy alto.
Al notar su miedo ante la entrada de hombres armados, se quitó el pasamontañas, se acercó y la abrazó. Le explicó que había ido a buscarla para llevarla de regreso con su madre. La operación permitió liberarla y detener a los responsables.
Esa misma noche, la niña regresó a su casa y después de 79 días, pudo abrazar nuevamente a su mamá y a su papá y los tres secuestradores fueron condenados a veinte años de prisión.
Con el paso del tiempo, Patrizia creció, formó una familia y el comandante continuó su carrera y publicó en 2015 el libro Cuore di rondine, en el que relató distintas experiencias de su trabajo. En noviembre de ese año, durante una presentación del libro en Verona, ambos volvieron a encontrarse después de 25 años.
En el primer encuentro Alfa la reconoció inmediatamente, aunque ya era una mujer adulta. Cuando comenzó a contarle lo sucedido aquella tarde de 1990, Patrizia se emocionó y le dijo que todavía recordaba su voz.
25 años después de aquel rescate, la niña que había encontrado a un hombre con el rostro cubierto pudo volver a abrazarlo y agradecerle por haberla llevado de regreso a casa.
En pocas palabras
- Rescate emotivo: un policía se quitó el pasamontañas para no asustar a una niña secuestrada en 1990.
- Reencuentro 25 años después: la niña, ya adulta, se reencontró con el agente que la salvó.
- Recuerdo imborrable: la mujer aún recordaba la voz del policía, detallando el gesto que la tranquilizó.