¡GOL DE JULIÁN PARA ESTIRAR LA VENTAJA!



La Araña volvió a picar con Atlético Madrid y puso el 3-1 del Colchonero ante Elche.#LaLigaEnDSPORTS | #ElcheAtleti pic.twitter.com/sNNWOGTbgK — DSPORTS (@DSports) November 28, 2026

El Atlético de Madrid consolida su poderío como visitante

La racha de victorias consecutivas del Atlético de Madrid como visitante en La Liga se extendió a seis partidos, estableciendo un nuevo récord para el club en una misma temporada. Este triunfo se suma a los conseguidos ante la Real Sociedad, Alavés, Espanyol, Levante y Getafe.

El equipo de Diego Simeone acumula un impresionante desempeño fuera del Metropolitano, con catorce goles a favor y solo tres en contra en sus últimos seis encuentros. Jan Oblak ha mantenido su portería invicta en cuatro de estos partidos. Históricamente, el club solo había logrado enlazar seis triunfos seguidos como visitante en una misma temporada en 2013-2014 y 2020-2021, aunque entonces abarcaban temporadas distintas.

El Elche luchó pero no logra frenar al Colchonero

El conjunto local, dirigido por Martim Neto, logró recortar distancias en dos ocasiones. Primero hubo un gol de penal de Alex Grimaldo y luego aumentó la cuenta para el Atlérico Kang-in Lee. Tras el descuento inicial del Elche, Julián Álvarez amplió la ventaja, pero el equipo anfitrión volvió a reaccionar con un gol de Buba Sangar, estableciendo el 3-2 final.

¡GRIMALDO Y SU EFECTIVIDAD EN LOS PENALES!



El jugador de Atlético de Madrid cambió penal por gol y puso el 1-0 del equipo del Cholo Simeone en su visita a Elche.#LaLigaEnDSPORTS | #ElcheAtleti pic.twitter.com/EVAwe8YUFo — DSPORTS (@DSports) November 28, 2026

A pesar de los embates del Elche, que incluso tuvo una clara oportunidad de empatar a través de Lucas Cepeda, la defensa del Atlético y las intervenciones de Jan Oblak aseguraron la victoria. Con este resultado, el Atlético de Madrid se posiciona segundo en la tabla, a la espera de los partidos de sus rivales directos y preparándose para un crucial encuentro contra el Barcelona la próxima semana.