A los 8 minutos del primer tiempo un cabezazo de Carrillo tras un tiro de esquina preocupaba a los orientados por Abel Ferreira.

Los hinchas le hicieron el aguante al Pincha.

A los 21' Piovi remató desviado tras pegar la pelota en Arias. El Pincha esperaba en su campo y trataba de jugar de contra.

El partido era jugado con mucho nervio y había pocas llegadas en ambos arcos.

Sosa tiraba desviado. Avisaba el Verdao.

A los 44' escapó Lucas Evangelista por la izquierda, remató al arco, la pelota pegó en Rojo y luego en el palo. Fue la opción más clara para anotar en el primer tiempo.

Palmeiras lo definió en el inicio del segundo tiempo

A los 6 minutos del complemento Arthur metió un gran pase bombeado, la peinó Arias y Sosa marcó el 1-0.

Una chilena de Carrillo era atajada por Carlos Miguel a los 10'.

Un tiro libre de Tobio Burgos se iba alto.

Un cabezazo de Cetré era atajado por Carlos Miguel.

El ex Independiente Rivadavia Tomás Palacios marcaba el 1 a 1, pero anulaban el gol por una supuesta posición adelantada.

Se le acababa el tiempo al equipo dirigido por el Cacique Medina, que no encontraba respuestas.

Finalmente el equipo paulista, sin desplegar un gran fútbol, es el nuevo campeón de la Libertadores ante un digno equipo de Estudiantes.