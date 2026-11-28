Estudiantes de La Plata perdió 1 a 0 ante Palmeiras este sábado en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores. El Verdao es el nuevo campeón del certamen continental.
Estudiantes y Palmeiras se miden en el estadio Centenario de Uruguay por la final de la Copa Libertadores 2026
Estudiantes de La Plata perdió 1 a 0 ante Palmeiras este sábado en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores. El Verdao es el nuevo campeón del certamen continental.
A los 6 minutos del complemento Ramón Sosa abrió la cuenta para el equipo brasileño.
En los primeros minutos del partido el conjunto brasiileño tenía la pelota, pero el equipo pincharrata estaba bien parado en la cancha.
A los 8 minutos del primer tiempo un cabezazo de Carrillo tras un tiro de esquina preocupaba a los orientados por Abel Ferreira.
A los 21' Piovi remató desviado tras pegar la pelota en Arias. El Pincha esperaba en su campo y trataba de jugar de contra.
El partido era jugado con mucho nervio y había pocas llegadas en ambos arcos.
Sosa tiraba desviado. Avisaba el Verdao.
A los 44' escapó Lucas Evangelista por la izquierda, remató al arco, la pelota pegó en Rojo y luego en el palo. Fue la opción más clara para anotar en el primer tiempo.
A los 6 minutos del complemento Arthur metió un gran pase bombeado, la peinó Arias y Sosa marcó el 1-0.
Una chilena de Carrillo era atajada por Carlos Miguel a los 10'.
Un tiro libre de Tobio Burgos se iba alto.
Un cabezazo de Cetré era atajado por Carlos Miguel.
El ex Independiente Rivadavia Tomás Palacios marcaba el 1 a 1, pero anulaban el gol por una supuesta posición adelantada.
Se le acababa el tiempo al equipo dirigido por el Cacique Medina, que no encontraba respuestas.
Finalmente el equipo paulista, sin desplegar un gran fútbol, es el nuevo campeón de la Libertadores ante un digno equipo de Estudiantes.