Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de los girasoles, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, los girasoles tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Por qué se regala girasoles y qué beneficios trae en diciembre
Hay miles de razones por las que regalar un girasol a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de diciembre.
Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético hacia otros. Por eso, regalarle un girasol a alguien especial para uno significa lo siguiente:
- Alegría y energía positiva.
- Simboliza prosperidad y los nuevos comienzos.
- El girasol es la luz del sol y el optimismo, por lo que abre camino a recibir diciembre con buenos deseos.
- Transmite un mensaje de confianza para afrontar nuevos desafíos el próximo año.
- Habla de una admiración y lealtad hacia tu persona especial.
- Representa la búsqueda de la luz, crecimiento personal y elevación espiritual.
Las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones es que regalar un girasol en esa época del año no carece de simbolismo.
Más bien habla de un deseo de renovación, crecimiento y prosperidad para quien lo recibe por el simple hecho de representar la luz, la vitalidad y el optimismo.
En pocas palabras
- Regalar girasoles: aportan beneficios positivos y simbolizan prosperidad y nuevos comienzos.
- Significado en diciembre: transmiten alegría, optimismo y confianza para afrontar el año nuevo.
- Energía renovadora: representan la luz, vitalidad y el crecimiento personal en esta época del año.