Pasemos en limpio. Por el robo de las joyas bibliográficas de la Biblioteca San Martín jamás hubo imputados y mucho menos condenados por la Justicia penal. Tampoco se recuperó ni uno solo de esos valiosísimos ejemplares, llamados incunables. Conclusión: fue un atraco bien planificado, muy bien ejecutado y con un destino seguro para los ejemplares.

¿Fue un atraco a pedido? Todo indica que sí. Alguien les había echado el ojo en marzo, durante una exposición pública, con motivo de los actos alusivos a la Vendimia.

La Biblioteca Pública San Martín fue despojada de 136 libros incunables en 2003.

Gobernaba Roberto Iglesias, que venía de afrontar tres paradas bravísimas entre los años 2000 y 2002: el motín vendimial, los saqueos y la extraordinaria crisis socioeconómica por la caída del Presidente De la Rúa.

El despojo de los libros tuvo una consecuencia: se dotó de mayor seguridad perimetral al predio de la Biblioteca San Martín, en plena Alameda. Se colocaron alarmas, hasta entonces inexistentes. Los testimonios de la época revelaron que el robo de los libros fue un juego de chicos: una camioneta estacionada de culata en la entrada principal y media hora fueron suficientes para dar el golpe.

Alerta: robaron la corona de la Vendimia

La desaparición de la corona de la Reina de la Vendimia -valuada en 30.000 dólares- tuvo en ascuas a más de media Mendoza durante 36 horas. Y muy especialmente a la clase política.

Gobernaba Paco Pérez. A primera hora del domingo 12 de mayo, las radios daban cuenta de la triste noticia: boqueteros habían irrumpido en la joyería Vendemmia, sobre avenida San Martín, entre Espejo y Peatonal Sarmiento, y en pocos minutos se habían alzado con la pieza.

Fue el tema de la semana el robo de la corona que la malargüina Candela Berbel (19) había lucido, orgullosa y feliz, durante la noche del 1 de marzo en el Frank Romero Day.

El caso fue investigado, como si de una dupla se tratara, por el entonces ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y el fiscal Daniel Carniello. Se averiguó en distintos frentes y ámbitos.

¿Dónde está la corona?

¿Había sido sacada a Chile?

¿La habían despiezado para aprovechar las piedras y joyas?

Marzo de 2013. La malargüina Candela Berbel ya luce la corona de Reina de la Vendimia que sería robada y recuperada en mayo de ese año.

El fantasma del irresuelto atraco a la Biblioteca San Martín se posaba sobre los funcionarios, como si de un pájaro negro y amenazante se tratara.

Lunes 13 de mayo de 2013. Caía la noche y la desaparición de la corona de la Reina de la Vendimia ya se había convertido en un escándalo. De pronto, el celular del fiscal Carniello vibró. Del otro lado, un abogado.

La charla fue brevísima. Carniello salió de su oficina prendiendo el cigarrillo número mil de la jornada y llamó a un colaborador. En pocos minutos, Aranda estaba al tanto de la novedad. La más esperada. La corona estaba a salvo.

Veinte minutos después, Martín Ríos, abogado penalista, se presentó en el despacho del fiscal. Portaba una caja de cartón y un mandato. "Doctor, alguien me pidió que le entregara esto", dijo.

El fiscal se acomodó los anteojos, tiró al piso el pucho a medio fumar, abrió la caja y sacó la preciada corona.

¿Quién había tenido la corona de la Reina de la Vendimia en su poder durante tanto tiempo?

"Secreto profesional", se dijo por toda respuesta.

Así, el caso quedó impune desde lo penal.

Lo importante, coincidieron los protagonistas, era recuperar la corona. Algo así como el cuadro "La Diligencia", de Fernando Fader, esta semana, en la casa de una docente jubilada, en Godoy Cruz.