En la actualidad, no son muchos los planes de vivienda vigentes que tiene el IPV, pero uno de los que posee permite acceder a un crédito para lograr la casa propia y con cuotas muy accesibles que representan hasta la mitad de lo que se paga por la mayoría de los alquileres.
Cómo es el plan de vivienda del IPV
Uno de los planes del IPV que se encuentra vigente es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de la superficie que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, en el caso de una casa que tenga 55 metros cuadrados cubiertos, la cuota a devolver puede ser de $372.000 por mes.
Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Contar con un ingreso familiar mínimo de $1.864.336,
- El lote debe contar con agua potable y electricidad.
- La vivienda debe tener una superficie de entre 55 y 140 m².
- No ser propietario de otra vivienda.
- Destinar el crédito a la construcción de una primera vivienda familiar.
Las condiciones que se deben cumplir para acceder a una casa del IPV
Hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe tener en cuenta y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.
En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente:
- 55 m²: $372.687 (ingreso mínimo requerido: $1.864.337)
- 69 m²: $429.469 (ingreso mínimo: $2.147.347)
- 80 m²: $478.791 (ingreso mínimo: $2.393.954)
- 100 m²: $568.298 (ingreso mínimo: $2.841.489)
- 120 m²: $701.004 (ingreso mínimo: $3.505.022)
- 140 m²: $797.696 (ingreso mínimo: $3.989.981)
En pocas palabras
- Plan "Construyo Mi Casa": El IPV ofrece un crédito para quienes poseen un lote y permite construir una vivienda propia con cuotas accesibles.
- Requisitos y cuotas: Se exige un ingreso familiar mínimo, servicios básicos en el lote y un tamaño de vivienda de 55 a 140 m², con cuotas que varían entre $372.687 y $797.696 según la superficie.
- Acceso al crédito: Los interesados deben cumplir con requisitos como no ser propietario de otra vivienda y destinar el crédito a la primera casa familiar; la inscripción se realiza en la página web oficial del IPV.