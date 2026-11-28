La novedad que tiene este crédito del IPV es que la cuota depende de la superficie que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, en el caso de una casa que tenga 55 metros cuadrados cubiertos, la cuota a devolver puede ser de $372.000 por mes.

Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:

Contar con un ingreso familiar mínimo de $1.864.336 ,

, El lote debe contar con agua potable y electricidad .

. La vivienda debe tener una superficie de entre 55 y 140 m² .

. No ser propietario de otra vivienda.

Destinar el crédito a la construcción de una primera vivienda familiar.

Las condiciones que se deben cumplir para acceder a una casa del IPV

Hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe tener en cuenta y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.

En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.

De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV

De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente: