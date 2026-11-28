La lista de los pibes millonarios no se detiene ahí, ya que están el arquero Santiago Beltrán, el defensor Lautaro Rivero y los volantes Juan Cruz Meza y Lucas Silva.

El elenco de Núñez viene de vencer 3 a 1 al Granate, en el Monumental y se medirá con La Gloria en un partido riesgoso que se jugará en el estadio de La Glioria.

El equipo cordobés quedó mejor ubicado que el Millo en la fase clasificatoria y por eso definirá de local el pasaje a las semifinales del certamen.

Se viene un partido prometedor en los playoffs del Clausura.