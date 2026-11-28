El entrenador de River, Leonardo Ponzio, tiene el gran desafío de salir campeón para poder clasificarse a la Copa Libertadores. El Millonario se medirá en los cuartos de final del Torneo Clausura con Instituto, en Córdoba, este sábado desde las 22.
¿Podrá Ponzio salir campeón con un River lleno de pibes?
El DT de River, Leonardo Ponzio, debe tratar de ganar el Torneo Clausura con un equipo lleno de pibes
Tras la salida del entrenador Eduardo Coudet, la llegada de Leonardo Ponzio al banco de River generó interrogantes. Sin embargo, en pocos partidos el histórico capitán logró cambiarle la cara al equipo y consolidar un mediocampo con mucha dinámica y juventud.
La consolidación de Tobías Andrada, de 19 años, como primer pase desde la base del mediocampo y el aporte de Santiago Espíndola, de 18 años, de gran partido en el partido del domingo pasado ante Lanús. Ambos están bien acompañados por Thiago Almada, quien está levantando su nivel.
La lista de los pibes millonarios no se detiene ahí, ya que están el arquero Santiago Beltrán, el defensor Lautaro Rivero y los volantes Juan Cruz Meza y Lucas Silva.
El elenco de Núñez viene de vencer 3 a 1 al Granate, en el Monumental y se medirá con La Gloria en un partido riesgoso que se jugará en el estadio de La Glioria.
El equipo cordobés quedó mejor ubicado que el Millo en la fase clasificatoria y por eso definirá de local el pasaje a las semifinales del certamen.
Se viene un partido prometedor en los playoffs del Clausura.