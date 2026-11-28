El 28 de noviembre de 2016 marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Hace una década, la Tragedia de Chapecoense paralizó al mundo ante la noticia del accidente aéreo que se cobró la vida de 71 personas en Colombia, cuando el plantel brasileño se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana.
Tragedia de Chapecoense: a 10 años del accidente aéreo que dejó 71 víctimas
A una década del trágico accidente aéreo del vuelo 2933, el mundo deportivo recuerda a las víctimas de la Tragedia de Chapecoense
El vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, que transportaba a 73 pasajeros y 4 tripulantes, se precipitó en el Cerro Gordo de La Unión, Antioquia. Las investigaciones posteriores señalaron el agotamiento de combustible como la causa principal del siniestro, evidenciando graves fallas operativas y omisiones en los procedimientos de la empresa.
Según los informes, la aeronave intentó completar el trayecto sin las escalas necesarias para reabastecerse. A pesar de recibir alertas de bajo combustible, la tripulación no notificó a tiempo a la torre de control sobre la crítica situación, lo que desencadenó el fatal desenlace que conmocionó al deporte.
Las causas del trágico siniestro aéreo
Las investigaciones sobre el accidente del vuelo 2933 de LaMia determinaron que la aeronave había salido de Bolivia con una cantidad de combustible inferior a la requerida. Los informes técnicos establecieron que la tripulación ignoró las señales de advertencia y no comunicó la emergencia de manera oportuna al control aéreo.
A pesar de las alertas, el avión continuó su plan de vuelo original. Las autoridades aeronáuticas colombianas concluyeron que no hubo fallas mecánicas, sabotaje ni factores externos que provocaran el accidente, sino un claro agotamiento de las reservas de combustible que tuvo consecuencias devastadoras para la delegación.
Sobrevivientes y el futuro del club
Del trágico accidente, seis personas sobrevivieron: los futbolistas Alan Ruschel, Hélio Neto y Jakson Follmann, la azafata Ximena Suárez, el técnico de aviación Erwin Tumiri y el periodista Rafael Henzel. Si bien algunos lograron recuperarse físicamente, las secuelas del evento marcaron sus vidas de manera profunda.
El club Chapecoense, tras perder la mayor parte de su plantel, fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 a pedido de su rival, Atlético Nacional. Sin embargo, la institución brasileña enfrentó un arduo camino de refundación, descendiendo y ascendiendo en divisiones del fútbol brasileño en los años posteriores, reflejando las profundas cicatrices dejadas por la tragedia.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Tragedia de Chapecoense: Se conmemoran 10 años del accidente aéreo del vuelo 2933 que costó 71 vidas.
- Causas del siniestro: La investigación apuntó al agotamiento de combustible y fallas operativas como motivos principales.
- Sobrevivientes y club: Seis personas sobrevivieron; el club fue declarado campeón de la Copa Sudamericana y inició un proceso de refundación.