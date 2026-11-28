Las causas del trágico siniestro aéreo

Las investigaciones sobre el accidente del vuelo 2933 de LaMia determinaron que la aeronave había salido de Bolivia con una cantidad de combustible inferior a la requerida. Los informes técnicos establecieron que la tripulación ignoró las señales de advertencia y no comunicó la emergencia de manera oportuna al control aéreo.

A pesar de las alertas, el avión continuó su plan de vuelo original. Las autoridades aeronáuticas colombianas concluyeron que no hubo fallas mecánicas, sabotaje ni factores externos que provocaran el accidente, sino un claro agotamiento de las reservas de combustible que tuvo consecuencias devastadoras para la delegación.

Sobrevivientes y el futuro del club

Del trágico accidente, seis personas sobrevivieron: los futbolistas Alan Ruschel, Hélio Neto y Jakson Follmann, la azafata Ximena Suárez, el técnico de aviación Erwin Tumiri y el periodista Rafael Henzel. Si bien algunos lograron recuperarse físicamente, las secuelas del evento marcaron sus vidas de manera profunda.

El club Chapecoense, tras perder la mayor parte de su plantel, fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 a pedido de su rival, Atlético Nacional. Sin embargo, la institución brasileña enfrentó un arduo camino de refundación, descendiendo y ascendiendo en divisiones del fútbol brasileño en los años posteriores, reflejando las profundas cicatrices dejadas por la tragedia.