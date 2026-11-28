Leonardo Ponzio planea repetir la base titular, con el regreso de Gonzalo Montiel tras cumplir su suspensión. Además, Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes salieron con molestias físicas en el último encuentro, integran la lista de convocados y se perfilan como titulares.

De esta manera, el probable once de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Por el lado de Instituto, el equipo llega al mano a mano con el Millonario con un invicto de nueve encuentros, lo que le permitió quedarse con el primer puesto de la Zona A. En octavos de final, eliminó a Huracán con un resultado de 2-1.

Pese a las polémicas por el estado del campo de juego, la Gloria será local en Alta Córdoba. Diego Flores trabaja a contrarreloj para recuperar a tres futbolistas clave: Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo.

El último antecedente entre ambos data de julio de 2025 en el mismo escenario donde se verán las caras este sábado. Fue goleada 4-0 para River gracias a los tantos de Facundo Colidio, Giuliano Galoppo y un doblete de Santiago Lencina.

Probables formaciones