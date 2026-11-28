En el corazón del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, un verdadero gigante de la naturaleza argentina es protagonista. Se trata del árbol más antiguo del país: un monumental alerce o Fitzroya cupressoides que supera los 2.600 años de edad. No por nada en la Patagonia lo apodan: "El Abuelo".
Lo apodan "el abuelo": el árbol más longevo de Argentina tiene 2600 años y solo se puede visitar caminando por pasarelas elevadas
Este árbol ha visto pasar años dentro de la historia argentina y su riqueza temporal lo convierte en uno de los más apreciados de nuestra naturaleza
Estar frente a él es como abrir una ventana en el tiempo, un árbol que ha visto pasar generaciones y es fiel guardián de una historia que todavía se sigue escribiendo.
El árbol más viejo de Argentina tiene unos 2600 años
Este árbol tiene una presencia imponente con un enorme tronco y una resistencia que da de que hablar. Los alerces son un tipo de árboles que crecen lento y tienen una madera muy densa y aromática que casi no se degrada con los años.
Se cree que en su interior hay más de 26 siglos de cambios climáticos, sequías, veranos suaves e inviernos implacables y cada anillo es la huella de una época determinada. Este árbol además, no vive solo, habita en un bosque rodeado de coihues, cipreses, helechos y ríos de agua cristalina y de sus ramas cuelgan algas como barbas grises, dando cuenta de la pureza que tiene el aire de la zona.
Mantener a salvo a este árbol protagnista de la naturaleza argentina exige analizar las amenazas para su supervivencia y por esta razón, el Parque Nacional Los Alerces declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO protege su entorno con un estricto protocolo de visitas.
Para conocer a "El Abuelo", los turistas amantes de la naturaleza deben hacer una navegación autorizada y caminar por pasarelas elevadas diseñadas para no pisar ni dañar sus raíces. Asimismo, se pide caminar en absoluto silencio, no tocar la corteza, no dejar residuos y no utilizar drones que alteren a las aves del bosque.
Algunas características del Alerce, el más longevo del mundo
- El Fitzroya cupressoides es conocido por los nombres de Alerce, Lahuán o Lahual.
- Es un árbol siempreverde, de copa alargada y estrecha.
- Puede llegar a medir hasta 50 metros de altura y su tronco alcanzar diámetros superiores a 4 metros.
- Es uno de los árboles de mayor tamaño en el Cono Sur de América.
- Se considera uno de los árboles emblemáticos de los bosques húmedos del sur de América.
En pocas palabras
- El Abuelo: el alerce más antiguo de Argentina tiene 2600 años y se ubica en Chubut.
- Protección especial: el Parque Nacional Los Alerces aplica un estricto protocolo para visitar al árbol.
- Experiencia única: se accede por pasarelas elevadas para minimizar el impacto en su entorno.