Se cree que en su interior hay más de 26 siglos de cambios climáticos, sequías, veranos suaves e inviernos implacables y cada anillo es la huella de una época determinada. Este árbol además, no vive solo, habita en un bosque rodeado de coihues, cipreses, helechos y ríos de agua cristalina y de sus ramas cuelgan algas como barbas grises, dando cuenta de la pureza que tiene el aire de la zona.

Mantener a salvo a este árbol protagnista de la naturaleza argentina exige analizar las amenazas para su supervivencia y por esta razón, el Parque Nacional Los Alerces declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO protege su entorno con un estricto protocolo de visitas.

El nombre alerce deriva de los conquistadores españoles que lo vieron similar al alerce europeo.

Para conocer a "El Abuelo", los turistas amantes de la naturaleza deben hacer una navegación autorizada y caminar por pasarelas elevadas diseñadas para no pisar ni dañar sus raíces. Asimismo, se pide caminar en absoluto silencio, no tocar la corteza, no dejar residuos y no utilizar drones que alteren a las aves del bosque.

Algunas características del Alerce, el más longevo del mundo