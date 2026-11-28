Luego, los dirigidos por Santiago Gómez Cora batieron a Estados Unidos por 35 a 24 y dejaron prácticamente sellado su pase a las semifinales.

Calello hizo su debut en el Circuito.

Lucho González volvió a ser el tryman con dos conquistas y los otros tries fueron apoyados por Graziano, Vera Feld y el tucumano Martiniano Arrieta. El propio Vera Feld sumó las 5 conversiones en un partido que significó el debut de Francisco Calello, jugador de San Cirano.