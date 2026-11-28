En el debut Los Pumas 7s le ganaron nada menos que a Sudáfrica, campeón del año pasado, por 26 a 19 con tries de Luciano González y uno de Matteo Graziano. Santiago Vera Feld (2) y el capitán Santiago Mare aportaron las 3 conversiones.
Los Pumas 7s tuvieron un arranque muy positivo en el Seven de Dubai, primera etapa del Circuito Mundial que organkza World Rugby.
En el debut Los Pumas 7s le ganaron nada menos que a Sudáfrica, campeón del año pasado, por 26 a 19 con tries de Luciano González y uno de Matteo Graziano. Santiago Vera Feld (2) y el capitán Santiago Mare aportaron las 3 conversiones.
Luego, los dirigidos por Santiago Gómez Cora batieron a Estados Unidos por 35 a 24 y dejaron prácticamente sellado su pase a las semifinales.
Lucho González volvió a ser el tryman con dos conquistas y los otros tries fueron apoyados por Graziano, Vera Feld y el tucumano Martiniano Arrieta. El propio Vera Feld sumó las 5 conversiones en un partido que significó el debut de Francisco Calello, jugador de San Cirano.
El cierre de la fase de grupos para Los Pumas 7s será a las 12.16 hora argentina ante Australia (TV por Disney Plus).
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