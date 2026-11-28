Junín.

Rivadavia.

Los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

Zona baja de Malargüe.

También comprende sectores de cordillera de:

Las Heras.

Luján de Cuyo.

Tupungato.

San Carlos.

Tunuyán.

En cambio, no hay alerta para el Gran Mendoza -Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú-, el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. Tampoco para la cordillera de San Rafael y Malargüe.

El alerta implica la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Un fin de semana con temperaturas de hasta 35ºC

El calor es otro de los protagonistas del pronóstico extendido. Para este sábado, el SMN anticipa una máxima de 33°C, mientras que el domingo se presenta como la jornada más calurosa, con 35°C.

Este domingo, el pronóstico del tiempo del SMN indica que la temperatura máxima llegará a los 35ºC y será el día más caluroso de la semana.

El lunes tampoco ofrece demasiado alivio: la máxima prevista es de 34°C. Recién el martes 1 de diciembre se registra un descenso más marcado, con una temperatura máxima de 28°C. Las mínimas, durante las cuatro jornadas, oscilan entre los 17°C y los 18°C.

Cuándo llegan las tormentas y cuándo baja la temperatura

La inestabilidad comienza a ganar terreno desde el domingo por la noche, con probabilidad de tormentas que se extiende durante el lunes. El martes todavía hay posibilidad de precipitaciones, aunque el pronóstico marca una disminución de esa probabilidad hacia la tarde y la noche.

De esta manera, el comienzo de diciembre llega con un cambio en las condiciones meteorológicas. Después de tres jornadas con máximas superiores a los 30°C, el martes aparece como el primer día con un registro térmico más moderado.