El pronóstico del tiempo parece no dar respiro a Mendoza: mientras este sábado rige una alerta amarilla por tormentas en distintos sectores de la provincia, también se instala el calor y comienza a incrementarse la temperatura, que seguirá en aumento durante todo el fin de semana. El domingo la máxima llegará a 35ºC.
Pronóstico del tiempo: domingo caluroso y alerta amarilla por tormentas en casi toda la provincia
Este fin de semana las temperaturas máximas ascenderán hasta los 35ºC en Gran Mendoza. A partir del domingo se pronostican tormentas
Las mínimas también serán altas: entre los 17°C y los 18°C. El panorama también incluye condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas, en un período de jornadas agobiantes y advertencias meteorológicas.
Alerta amarilla por tormentas en varios departamentos de Mendoza
La advertencia del SMN para este sábado alcanza a:
- Junín.
- Rivadavia.
- Los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
- General Alvear.
- Zona baja de San Rafael.
- Zona baja de Malargüe.
También comprende sectores de cordillera de:
- Las Heras.
- Luján de Cuyo.
- Tupungato.
- San Carlos.
- Tunuyán.
En cambio, no hay alerta para el Gran Mendoza -Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú-, el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. Tampoco para la cordillera de San Rafael y Malargüe.
El alerta implica la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Un fin de semana con temperaturas de hasta 35ºC
El calor es otro de los protagonistas del pronóstico extendido. Para este sábado, el SMN anticipa una máxima de 33°C, mientras que el domingo se presenta como la jornada más calurosa, con 35°C.
El lunes tampoco ofrece demasiado alivio: la máxima prevista es de 34°C. Recién el martes 1 de diciembre se registra un descenso más marcado, con una temperatura máxima de 28°C. Las mínimas, durante las cuatro jornadas, oscilan entre los 17°C y los 18°C.
Cuándo llegan las tormentas y cuándo baja la temperatura
La inestabilidad comienza a ganar terreno desde el domingo por la noche, con probabilidad de tormentas que se extiende durante el lunes. El martes todavía hay posibilidad de precipitaciones, aunque el pronóstico marca una disminución de esa probabilidad hacia la tarde y la noche.
De esta manera, el comienzo de diciembre llega con un cambio en las condiciones meteorológicas. Después de tres jornadas con máximas superiores a los 30°C, el martes aparece como el primer día con un registro térmico más moderado.
En pocas palabras
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- Pronóstico: Este sábado rige alerta amarilla por tormentas y aumenta la temperatura, con máximas de hasta 35ºC.
- Alerta: La advertencia del SMN abarca varios departamentos, implicando posibles tormentas fuertes, ráfagas y ocasional granizo.
- Cambio: Se esperan tormentas desde el domingo por la noche, con descenso de temperatura a partir del martes.
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