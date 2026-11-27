El pronóstico del tiempo en Mendoza para el fin de semana y el inicio de la próxima semana estará marcado por el calor intenso y episodios de inestabilidad. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Dirección de Contingencias Climáticas coinciden en que las temperaturas irán subiendo hasta tocar una máxima de 35 °C el domingo, acompañadas por probables tormentas en distintos momentos del período.
Fin de semana caluroso e inestable en Mendoza: máximas de hasta 35 °C y posibles tormentas nocturnas
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como Contingencias Climáticas anticiparon un fin de semana muy complicado para aquellos que sufren del calor
Además del ascenso térmico en el llano, los reportes provinciales advierten condiciones variables y precipitaciones en zonas de cordillera durante gran parte del tramo.
Viernes 27 y sábado 28: tardes muy calurosas e inestabilidad hacia la noche
Para este viernes 27 de noviembre, ambos organismos coinciden en las marcas térmicas: mínima de 18 °C y máxima de 32 °C. El SMN prevé cielo parcialmente nublado durante el día, baja chance de lluvia en la tarde (0% a 10%) y probabilidad de tormentas hacia la noche (10% a 40%), con vientos de 13 a 22 km/h en la mañana. Por su parte, Contingencias Climáticas anuncia una jornada calurosa y algo nublada, con vientos leves del noreste, inestabilidad nocturna en el centro y sur provincial y precipitaciones en cordillera.
El sábado 28 de noviembre profundizará el calor y la inestabilidad en gran parte de la provincia:
- Servicio Meteorológico Nacional: mínima de 19 °C y máxima de 33 °C, con cielo algo a parcialmente nublado durante el día, vientos de 23 a 31 km/h en la tarde y probabilidad de tormentas hacia la noche (10% a 40%).
- Contingencias Climáticas: mínima de 22 °C y máxima de 34 °C, jornada calurosa e inestable con vientos moderados del noreste, tormentas aisladas hacia la noche y precipitaciones débiles en cordillera.
Domingo 29 y lunes 30: pico de 35 °C y leve descenso con viento sur
El domingo 29 de noviembre será el día más caluroso del fin de semana en Mendoza, con coincidencia en la máxima de 35 °C. El SMN indica una mínima de 18 °C, cielo parcialmente nublado y escasa chance de lluvias (0% a 10%), mientras que Contingencias Climáticas pronostica una mínima de 21 °C, vientos moderados del noreste, tormentas aisladas hacia la noche y cielo parcialmente nublado en cordillera.
Para el lunes 30 de noviembre, el SMN prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 34 °C, con probabilidad de tormentas aisladas tanto en la mañana como hacia la tarde/noche (10% a 40%). En tanto, Contingencias Climáticas anticipa cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas aisladas, precipitaciones débiles en cordillera, mínima de 22 °C y máxima de 32 °C.
En pocas palabras
- Calor intenso: Mendoza anticipa un fin de semana con máximas de hasta 35 °C, según SMN y Contingencias Climáticas.
- Inestabilidad y tormentas: Se esperan episodios de inestabilidad y posibles tormentas durante la noche del viernes y el sábado.
- Descenso térmico: El lunes se prevé un leve descenso de la temperatura con vientos del sector sur.