El sábado 28 de noviembre profundizará el calor y la inestabilidad en gran parte de la provincia:

Servicio Meteorológico Nacional: mínima de 19 °C y máxima de 33 °C, con cielo algo a parcialmente nublado durante el día, vientos de 23 a 31 km/h en la tarde y probabilidad de tormentas hacia la noche (10% a 40%).

mínima de 19 °C y máxima de 33 °C, con cielo algo a parcialmente nublado durante el día, vientos de 23 a 31 km/h en la tarde y probabilidad de tormentas hacia la noche (10% a 40%). Contingencias Climáticas: mínima de 22 °C y máxima de 34 °C, jornada calurosa e inestable con vientos moderados del noreste, tormentas aisladas hacia la noche y precipitaciones débiles en cordillera.

Esperan que haya máximas de 35 grados este fin de semana en Mendoza

Domingo 29 y lunes 30: pico de 35 °C y leve descenso con viento sur

El domingo 29 de noviembre será el día más caluroso del fin de semana en Mendoza, con coincidencia en la máxima de 35 °C. El SMN indica una mínima de 18 °C, cielo parcialmente nublado y escasa chance de lluvias (0% a 10%), mientras que Contingencias Climáticas pronostica una mínima de 21 °C, vientos moderados del noreste, tormentas aisladas hacia la noche y cielo parcialmente nublado en cordillera.

Para el lunes 30 de noviembre, el SMN prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 34 °C, con probabilidad de tormentas aisladas tanto en la mañana como hacia la tarde/noche (10% a 40%). En tanto, Contingencias Climáticas anticipa cielo parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas aisladas, precipitaciones débiles en cordillera, mínima de 22 °C y máxima de 32 °C.