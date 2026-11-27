"La clasificación a Copa Libertadores, no solamente para el plantel, para el club en lo económico y deportivo, es muy grande", añadió Cozzani a días de la definición de la Copa Argentina.

Sobre cómo vivió el equipo la final de la Copa Sudamericana, la cual quedó en manos de Boca y liberó cupo para el Calamar, contó: "Estábamos expectantes a la final de la Copa Sudamericana. Si bien nosotros queremos salir a ganar la final y otra estrella más, ya teniendo el cupo estamos más tranquilos".

"Queríamos que gane Boca. Pero ya está, el amor por Boca terminó ahí y ahora queremos ganar nosotros”, sumó el mendocino con pasado en Deportivo Maipú.

Con esa definición, Cozzani resumió el giro del plantel: agradecimiento por el cupo internacional obtenido a través de la consagración de Boca, pero foco total en quedarse con el trofeo de la Copa Argentina.