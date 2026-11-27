Platense y Boca se verán las caras el próximo miércoles 2 de diciembre, en Santiago del Estero, en el marco de la final de la Copa Argentina. En la previa del encuentro, quien alzó la voz fue Juan Pablo Cozzani.
Juan Pablo Cozzani, arquero de Platense, habló en la previa de la final de la Copa Argentina. El mendocino advirtió al Xenieze a días del partido clave
Platense y Boca se verán las caras el próximo miércoles 2 de diciembre, en Santiago del Estero, en el marco de la final de la Copa Argentina. En la previa del encuentro, quien alzó la voz fue Juan Pablo Cozzani.
Con el pasaje a la Copa Libertadores asegurado, gracias a que el Xeneize conquistó la Sudamericana, el mendocino aseguró que "el amor por Boca terminó" y que buscarán alzar el título en el Único Madre de Ciudades.
En diálogo con TNT Sports, el arquero de Platense destacó la importancia de llegar al partido ante Boca con la clasificación ya asegurada: “Obvio que fue importante, no te voy a mentir".
"La clasificación a Copa Libertadores, no solamente para el plantel, para el club en lo económico y deportivo, es muy grande", añadió Cozzani a días de la definición de la Copa Argentina.
Sobre cómo vivió el equipo la final de la Copa Sudamericana, la cual quedó en manos de Boca y liberó cupo para el Calamar, contó: "Estábamos expectantes a la final de la Copa Sudamericana. Si bien nosotros queremos salir a ganar la final y otra estrella más, ya teniendo el cupo estamos más tranquilos".
"Queríamos que gane Boca. Pero ya está, el amor por Boca terminó ahí y ahora queremos ganar nosotros”, sumó el mendocino con pasado en Deportivo Maipú.
Con esa definición, Cozzani resumió el giro del plantel: agradecimiento por el cupo internacional obtenido a través de la consagración de Boca, pero foco total en quedarse con el trofeo de la Copa Argentina.