Franco Saccone fue la figura del Deportivo Maipú cuando el Cruzado le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte.

Por el momento no está cerrado, pero las conversaciones están muy avanzadas para que Pablo De Muner tenga su primer refuerzo. Solo resta que Godoy Cruz y Deportivo Maipú le pongan la firma al acuerdo y Saccone, una de las figuras del Cruzado en la Primera Nacional, cambie de equipo.

El antecedente de Franco Saccone frente a Godoy Cruz

Saccone enfrentó a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte por el certamen de la Primera Nacional 2026. Fue el 15 de agosto pasado y Deportivo Maipú se impuso por 2-1 con una gran actuación del extremo quien participó en las dos goles del Cruzado, asistiendo primero a Tomás Silva y posteriormente a Juan Pablo Gobetto, autor del gol de la victoria en el descuento.