El antecedente que todos recuerdan en el Lobo

La primera etapa de Luca Marcogiuseppe en Gimnasia y Esgrima dejó como principal recuerdo entre los simpatizantes la victoria en el clásico frente a Independiente Rivadavia en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Está claro que este segundo capítulo será más exigente por lo que significa la Primera División, donde el Tano, un entrenador muy detallista, afrontará uno de los máximos desafíos de una carrera que arrancó con Marcelo Bielsa en en el Athletic de Bilbao de España e incluyó períodis como colaborador de Frank Kudelka en Huracán y Carlos Tévez en Talleres de Córdoba.

Además, estuvo como asistente de Pedro Troglio en Gimnasia y Esgrima Plata y Leonardo Madelón en Unión de Santa Fe.

Su debut como DT profesional fue en Real Pilar (2020) y también dirigió a Unión La Calera (2021) y Audax Italiano de Chile ( 2023).

Tras su salida de Gimnasia en 2022, Luca Marcogiuseppe había asumido en Arsenal de Sarandí junto a David Ruiz, pero solo un mes más tarde el entrenador entrerriano dejó el club por razones personales

En Arsenal había asumido y estuvo mes. Se alejó de la institución por motivos personales.

El último partido que dirigió Marcogiuseppe en Gimnasia y Esgrima

El último partido que dirigió Luca Marcogiuseppe en Gimnasia y Esgrima fue el 5 de noviembre de 2022 con una derrota 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la revancha de semifinales del Reducido de la Primera Nacional. El Lobo quedó afuera ya que en la ida, en Caseros, cayó también por 1 a 0.

Luego, el 7 de noviembre de 2022, decidió dar un paso al costado y publicó comunicado en las redes sociales donde contó las razones de su alejamiento, agradeció la posibilidad que le dieron y dijo que algún día iba a volver.