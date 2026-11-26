Gimnasia y Esgrima confirmó en su canales de comunicación que se terminó el ciclo de Darío Franco como entrenador. El DT finalizaba su contrato con el Lobo el próximo 31de diciembre.
Gimnasia y Esgrima dio por finalizado el vínculo del DT Darío Franco. Había cumplido los objetivos de dejar el equipo en Primera y de clasificar al octogonal
Gimnasia y Esgrima confirmó en su canales de comunicación que se terminó el ciclo de Darío Franco como entrenador. El DT finalizaba su contrato con el Lobo el próximo 31de diciembre.
"Gimnasia y Esgrima informa que Darío Franco, junto a su ayudante de campo, Matías Ballini, y su preparador físico, Nicolás Coluccini, cierran su etapa frente al plantel profesional.
Desde el club queremos agradecerles por el compromiso y el trabajo de todos los días. Con ellos al frente, el Lobo aseguró su permanencia en Primera División jugando en un gran nivel con una idea clara y el carácter para competir en cada partido.
Gracias Darío, Matías y Nicolás por todo lo que le dieron a Gimnasia y Esgrima. Les deseamos lo mejor en lo que viene", dijo el Mensana en un comunicaro que publicó en las redes.
Darío Franco asumió en el mes de abril y dirigió un total de 23 partidos, con un saldo de 9 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.
Franco sumó 10 unidades en el Apertura (tres victorias, un empate y una derrota) y en el Clausura cosechó 22 (seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas).
"Me gustaría seguir, pero no es una decisión mía. La pasé muy bien y mi contrato finaliza el 31 de diciembre", fue la respuesta de Franco en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Central.