Gracias Darío, Matías y Nicolás por todo lo que le dieron a Gimnasia y Esgrima. Les deseamos lo mejor en lo que viene", dijo el Mensana en un comunicaro que publicó en las redes.

Darío Franco asumió en el mes de abril y dirigió un total de 23 partidos, con un saldo de 9 triunfos, 6 empates y 8 derrotas.

Franco sumó 10 unidades en el Apertura (tres victorias, un empate y una derrota) y en el Clausura cosechó 22 (seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas).

"Me gustaría seguir, pero no es una decisión mía. La pasé muy bien y mi contrato finaliza el 31 de diciembre", fue la respuesta de Franco en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Central.

Los 16 partidos de Darío Franco en el Torneo Clausura y los octavos con Rosario Central