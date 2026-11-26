La Federación Internacional de Fútbol dio a conocer la noticia a través de un comunicado, en el que detalló que fue "víctima de un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial". Acto seguido, el ente confirmó que se encuentra colaborando con las autoridades policiales para esclarecer lo sucedido.

La FIFA sufrió un ciberataque

Según detalló la FIFA, el grupo denominado Handsome Boy Hacking Club utilizó técnicas de suplantación de identidad con el objetivo de conseguir el acceso a cuentas de empleados de la entidad, lo que resultó en el robo de 12 gigabytes de archivos confidenciales.Entre la información sustraída habrían documentos, datos financieros y registros legales que están vinculados a directivos de la organización.