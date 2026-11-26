El proyecto de la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial fue fundada por Elon Musk.

Cómo funcionará la red de satélites de SpaceX aprobada por Estados Unidos

La resolución emitida por el regulador de Estados Unidos establece los parámetros técnicos y operativos bajo los cuales SpaceX deberá construir y controlar esta constelación de satélites:

Centros de datos alimentados por el sol: la constelación Starmind desplegará un millón de módulos orbitales que aprovecharán la energía solar fuera de la atmósfera para ejecutar tareas de procesamiento masivo de información.

la constelación Starmind desplegará un millón de módulos orbitales que aprovecharán la energía solar fuera de la atmósfera para ejecutar tareas de procesamiento masivo de información. Control de desechos orbitales: la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aclaró que todo el sistema operará en estricto cumplimiento de las normativas vigentes sobre mitigación de basura espacial y seguridad en órbita.

la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aclaró que todo el sistema operará en estricto cumplimiento de las normativas vigentes sobre mitigación de basura espacial y seguridad en órbita. Comunicaciones ópticas y de radiofrecuencia: la licencia habilita a la compañía a complementar los enlaces láser intersatelitales con vínculos de radiofrecuencia en las bandas de 18,8 a 19,3 GHz para enlace descendente y de 28,6 a 29,1 GHz para enlace ascendente, garantizando telemetría y mando de respaldo.

Por qué el espacio es la próxima frontera para procesar información

Para las autoridades norteamericanas, trasladar la capacidad de cómputo fuera del planeta responde a la creciente demanda energética que exige el avance de la inteligencia artificial:

Impulso hacia la era de la superinteligencia: Brendan Carr sostuvo que la decisión abre una nueva frontera tecnológica necesaria para sostener el crecimiento y el liderazgo digital frente a otros competidores internacionales que también desarrollan sus propios nodos orbitales.

Brendan Carr sostuvo que la decisión abre una nueva frontera tecnológica necesaria para sostener el crecimiento y el liderazgo digital frente a otros competidores internacionales que también desarrollan sus propios nodos orbitales. Un salto en la escala energética humana: en su comunicación oficial, el organismo destacó que el aprovechamiento directo de la potencia solar en el espacio acerca a la humanidad al concepto teórico de una civilización Kardashev II, capaz de capturar la energía de su estrella.

en su comunicación oficial, el organismo destacó que el aprovechamiento directo de la potencia solar en el espacio acerca a la humanidad al concepto teórico de una civilización Kardashev II, capaz de capturar la energía de su estrella. Resiliencia operativa en órbita: al contar con canales de emergencia y seguimiento redundantes en todo el entramado de naves, la red busca asegurar continuidad operativa sin depender exclusivamente de centros terrestres.

El proyecto busca impulsar la era de la superinteligencia y expandir la capacidad de cómputo fuera del planeta. EFE/EPA/Michael Gonzalez

Claves sobre el proyecto Starmind y la autorización oficial

La aprobación de este despliegue masivo marca un punto de inflexión tanto para la industria aeroespacial como para el sector de centros de datos, tradicionalmente limitado por el consumo eléctrico y la refrigeración en superficie.

Magnitud del despliegue: se trata de la autorización para un millón de módulos de computación orbitales integrados bajo la constelación Starmind de SpaceX .

se trata de la autorización para un millón de módulos de computación orbitales integrados bajo la constelación Starmind de . Soporte para aplicaciones terrestres: aunque el procesamiento ocurre en el espacio mediante energía solar, los datos generados están diseñados para abastecer servicios y usuarios en la Tierra.

aunque el procesamiento ocurre en el espacio mediante energía solar, los datos generados están diseñados para abastecer servicios y usuarios en la Tierra. Respaldo técnico y regulatorio: la licencia de Estados Unidos incluye protocolos específicos de telemetría, frecuencias asignadas y control de desechos para operar los satélites de manera segura.

Con esta habilitación regulatoria, la infraestructura digital comienza a expandirse hacia la órbita terrestre como soporte directo de aplicaciones críticas en tierra.